Определены города для бюджетного авиапутешествия по РФ на 8 марта

01.03.2021, 3:58, Новости дня

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Перелет из Москвы в Санкт-Петербург оказался самым дешевым направлением для поездки по РФ в Международный женский день, информирует OneTwoTrip.

Авиабилет в Санкт-Петербург из столицы в оба конца стоит в среднем 3,9 тыс. рублей. На втором месте – Воронеж, отправиться в который можно за 4 тыс. рублей. Добавив еще 900 рублей, турист окажется в Екатеринбурге, передает РИА «Новости».

От 5 до 10 тыс. рублей стоит перелет в Уфу, Махачкалу, Казань и Минеральные Воды. Билеты в Калининград обойдутся как минимум в 10,3 тыс. рублей. Подышать морским воздухом можно в Симферополе и Сочи, потратив на дорогу 12 и 14 тыс. рублей соответственно.

Ранее эксперт в области авиации, исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев сообщил, что в феврале-марте 2021 года цены на авиабилеты будут низкими, однако с апреля они начнут стремительно расти.