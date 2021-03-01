 

Отец финского лыжника похвастался «снятым с русских скальпом»

01.03.2021, 3:58, Новости дня
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Теро Мяки, отец финского лыжника Йони Мяки, комментируя итоги командного спринта на чемпионате мира в Оберстдорфе, заявил, что «с русских сняли скальп».

«Когда три команды оторвались от остальных, это уже было хорошо. В тот момент было понятно, что медаль не уйдет. А затем мы сняли с русских скальп во второй раз. Конечно, это приятно», – приводит его слова «Чемпионат».

Российские лыжники Александр Большунов и Глеб Ретивых получили бронзовые медали. Победили норвежцы Эрик Вальнес и Йоханнес Клебо, второе место заняли финны Ристоматти Хакола и Йони Мяки, передает РИА «Новости».

В ходе спринта Большунов ушел в отрыв на предпоследнем этапе и передал эстафету Ретивых с преимуществом над Клебо в четыре секунды, однако Ретивых проиграл не только норвежцу, но и Мяки. После финиша Большунов не подошел к Ретивых, встретились и начали общаться они только во время цветочной церемонии.

В январе оманда сборной РФ по лыжным гонкам была лишена бронзовых медалей, выигранных в эстафете на этапе Кубка мира в финском Лахти, за неспортивное поведение Большунова. Мяки тогда подрезал Большунова, и житель России отмахнулся палкой, а после финиша въехал в финских лыжников.



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