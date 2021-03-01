Мнение: Дело о массовых казнях в лесу Риивли в 1941-1942 годах
01.03.2021, 3:54,
Разное
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Занятный документ 1967 года, в котором мотивируется приостановка уголовного дела по факту массовых расстрелов на оккупированных территориях Эстонской ССР совершенных нацистами и их эстонскими пособниками.
Докладная записка Э. Удрас по делу массовых казней советских патриотов немецко-фашистскими оккупантами в 1941-1942 годах в лесу Риивли, вблизи г. Пылтсамаа ЭССР. 6 мая 1967 г.
ГА РФ. Ф. Р-8131. Оп. 36. Д. 926. Л. 1-7
http://istmat.info/node/63981 – цинк
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Источник: Colonel Cassad
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