 

Мнение: Дело о массовых казнях в лесу Риивли в 1941-1942 годах

01.03.2021, 3:54, Разное
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Занятный документ 1967 года, в котором мотивируется приостановка уголовного дела по факту массовых расстрелов на оккупированных территориях Эстонской ССР совершенных нацистами и их эстонскими пособниками.

Докладная записка Э. Удрас по делу массовых казней советских патриотов немецко-фашистскими оккупантами в 1941-1942 годах в лесу Риивли, вблизи г. Пылтсамаа ЭССР. 6 мая 1967 г.

ГА РФ. Ф. Р-8131. Оп. 36. Д. 926. Л. 1-7

http://istmat.info/node/63981 – цинк

Источник: Colonel Cassad



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