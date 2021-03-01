Мнение: Парадоксы ковидной реальности

01.03.2021, 3:46, Разное

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Ковид вернул улицам Европы первозданный вид

Пора уже делать новые открытия в политологии – ибо безумное ковидное время, которое наступило год назад и пока не думает заканчиваться, к этому очень располагает. Ведь, собственно, когда наступает время открытий и всяческих переворотов в науках? Естественно, тогда, когда старые теории перестают объяснять и предсказывать слишком изменившуюся реальность. В физике так, в химии, в биологии… Почему ж в политологии должно быть по-другому?

Введение

Правда, политология – наука гуманитарная, а это означает – подвергающаяся ежесекундно настолько мощному цензурному, идеологическому и вообще репрессивному давлению со стороны всех заинтересованных групп, какое ни одному физику или химику никогда и не снилось. Поэтому объяснений «изнутри», скорее всего, еще долго не будет – ученые не дураки, подвергаться всеобщему осмеянию и всяческой обструкции с последующим «вон из профессии!» никто добровольно не захочет, у всех есть семья и невыплаченная ипотека. Что ж, возьмусь я – вольный как птица социолог, мне не страшно (по известной пословице о нищем и пожаре).

Объяснять-то требуется много чего – феномен разворачивается у всех на глазах. Почему ковидная истерия, сопровождающаяся воистину массовым попранием прав и нарушением элементарных свобод, бушует и продолжает который месяц усиливаться именно в странах, которых принято считать истинно демократическими, цивилизованными, более всего озабоченными как раз соблюдением прав человека – то есть в Европе, Англии, США, Австралии и Канаде?? И почему, наоборот, та же самая истерия проявляется в наиболее мягкой и щадящей форме в такой явной автократии, как Россия – стране откровенно антидемократической, с рисованными «выборами», недееспособным «парламентом» и с диктатором, который правит уже более 20 лет, а собирается править еще 15?

Как так получается? Может ли объяснить сей казус современная политология? Почему безумие «ковидных ограничений» уже почти год на глазах у потрясенных наблюдателей в Европе и США растет практически по экспоненте (чего никак нельзя сказать о самой «эпидемии»), население этих стран подвергается почти тюремному заключению в собственных домах, произвольно вводятся какие-то «комендантские часы», детям не дают учиться в школах, студентам – в вузах, произвольно останавливается работа предприятий малого и среднего бизнеса, людей в массовом порядке подвергают людоедским штрафам, в случае протестов – бьют дубинками и поливают – зимой! – холодной водой из брандспойтов… и никто по факту не в состоянии этому противостоять?

А в это же время в антидемократической России, с практически парализованной системой судов и с КРАЙНЕ репрессивным законодательством, по сути попирающем общепринятые права и свободы человека (свободу слова, свободу собраний, пассивное и активное избирательное право, право на справедливый суд и т.д.) – даже те ограничения, которые вводились, оказывались по факту в разы слабее нынешних «западных», но и – что еще интереснее – даже они уже почти отменены или находятся на грани отмены, то есть ПО ФАКТУ жизнь в России последние как минимум полгода намного свободнее, чем практически в любой из стран Запада (и также не в пример свободнее, чем жизнь в тоталитарном Китае, в чем, безусловно, еще один парадокс).

(в принципе, «человек демократических убеждений», если он дочитал до пятого абзаца, уже проявил крайнее вольнодумство и может быть квалифицирован в своем сообществе как ПОЧТИ опасный смутьян; чтобы не усугублять, наш излишне любознательный демократ должен бросить чтение немедля и уже начинать писать свирепую отповедь; одновременно и всякий «государственник», прочтя безбожно «либерастические» обвинения святой Руси в том же пятом абзаце, должен в гневе отбросить текст, как ядовитую змею, и тоже пойти писать комментарий-отповедь, а лучше сразу донос в Третье отделение. Я же, избавившись таким образом от 98% читателей, продолжу для оставшейся пары человек).

Открытие Первое. Чем авто (клепто-)кратии лучше демократий

В чем же тут дело? «Традиционная политология» пока не может придумать тут ничего лучшего, кроме как начать упрямо, глядя в глаза реальности, называть черное белым – то есть будто бы массовое сидение людей по домам в пришпиленных к лицу под страхом репрессий масках – это и есть «настоящая свобода» (понимаемая неожиданно по-марксистски – как «осознанная необходимость»), а толпы свободно разгуливающих по городам России людей, по дороге из кафе на стадион – это как раз самый тоталитаризм и есть.

Ну а как иначе? Не признавать же, что в автократии народ может быть более свободен, чем в демократическом государстве? Это же полный подрыв основ!

Между тем – да. Ковид сорвет еще, видимо, и не такие маски. Поскольку «критерий истины – практика» (В.И.Ленин), мы видим, что на практике именно так и получается. Вопрос – почему? Или, если перевести вопрос в чуть более пафосный режим – «как же так получилось, что народы из самых демократических государств мира настолько покорно и почти безропотно СДАЛИ свои права своим правительствам?»

Ответ на самом деле прост. Сдали так покорно именно потому, что привыкли жить в демократическом государстве и свободно избирать себе правительство.

Ковид вскрыл эту, не особо замечаемую прежде особенность автократических государств. Получается, что автократии в каком-то смысле МЕНЕЕ свободны в обращении с собственным населением, чем страны демократические (как США или, скажем, какая-нибудь Голландия) – и одновременно МЕНЕЕ свободны в обращении с населением, чем страны тоталитарные (такие, как Китай). В этом смысле автократии – ровно посередине. Причина – в том, что автократии (как в России) гораздо менее уверены в своей легитимности.

Тоталитарным монстрам типа Китая или КНДР легитимность не нужна – они и так держат свое население за горло и за яйца одновременно; а демократическим в полной мере странам не надо заботится о легитимности правительств – они ее там и так имеют в полной мере. Отсюда и проистекает парадокс: ДЕМОКРАТИЧЕСКИЕ государства могут (и не опасаются) позволить себе в отношении населения такое, что автократы Путин и Собянин делать попросту не решаются.

Открытие второе. Политические и базовые права

На этом, однако, список моих открытий не исчерпан (хотя уже первого достаточно, чтобы предать безумца анафеме и поставить на нем самое страшное клеймо – клеймо конспиролога). Есть и второе открытие, которым мы тоже обязаны Ковиду: это различение политических и базовых прав.

Раньше я об этом различении как-то не задумывался – не было повода. Вроде со школы знаем, что бывают права политические (скажем, право избирать и быть избранным), есть экономические (скажем, право открыть свое дело и право получать оплату за труд) – ну и чего же боле? Тем более давно всем ясно, что в РФ с политическими правами – полный швах, и надо за них бороться, «чтобы было, как на Западе».

Но вот у нас возникла (да не то что «у нас» – во всем мире!) новая ковидная реальность – и стали проявляться неожиданные вопросы. Вот, скажем, «право выйти из дома» – это какое право? А «право пройти по улице»? Это что – политические права? Можно сказать, что это «право передвижения» – но… как-то не совсем. Обычно ведь под «правом передвижения» всегда понималось право типа «уезжать из своей страны и возвращаться в свою страну» – оно в таком виде и в Конституции есть. Но «право на выход из своей квартиры»…?! Хм…

Или «право пойти в магазин купить товар». Опять по аналогии вспоминается что-то вроде «прав потребителя» (из области экономических прав). Но опять как-то не то – ведь под правами потребителя мы обычно понимаем всякого рода сутяжничество покупателя и продавца – кто кому чего обязан и за сколько. Но если тебя просто – тупо – не пускают в сам магазин? А владельцу магазина одновременно так же тупо запрещают с тобой торговать – это какое право?

Или вот еще – право носить или не носить определенные предметы на собственном лице. Это какое право? Тоже ведь явно не политическое. Настолько не политическое, что в Конституции об этом праве ничего нет. И во всякого рода Кодексах – тоже нет. Может к тебе на улице подойти полицейский и потребовать (!), чтобы ты надел, скажем, прищепку себе на нос? И потом так с этой прищепкой и ходил дальше, ни в коем случае не снимая?

А потребовать надеть себе на голову дурацкий колпак? А объявить обязанность ДЛЯ ВСЕХ покрасить себе лицо в зеленый цвет – под страхом, скажем, штрафа в 1500 евро? До 2020 года такие вопросы даже нельзя было бы озвучить всерьез, особенно если бы речь шла о «демократических странах Запада» – тебя бы точно записали в сумасшедшие. Но ведь всех обязали носить маски (а кое-где с февраля с.г. – ДВОЙНЫЕ маски) – и никто не пикнет, «нормально, Константин!»

Так вот что это за права такие странные? Я бы предложил назвать их просто – БАЗОВЫЕ. «Право на выход из дома» – базовое, право гулять по улице ночью – базовое, право носить или не носить на лице разные причиндалы – базовое. Они и не политические, и не экономические – они слишком элементарные и личные для этого. И вот тут – еще один парадокс: оказывается, что авторитарные государства – типа России – с легкостью отбирают у граждан их политические права, но не могут – опасаются – отбирать базовые. А демократические государства наоборот: они блюдут и всячески права политические, но при этом С ЛЕГКОСТЬЮ отбирают у населения права базовые.

Или то же правило но с переменой слагаемых: в демократических государствах население держится за политические права, но легко сдает свои базовые права, а в автократиях население довольно равнодушно к своим политическим правам, но готово вцепиться в права базовые.

Разве это не удивительно?!

Хотя я могу предложить объяснение и этому. Дело, похоже, в том, что политические права по своей сути – права коллективные, «права сообществ»; они ведь, собственно, если посмотреть в историческом разрезе, именно и возникали через сообщества, которые так или иначе боролись за власть. Беда в том, что в соответствии со всякой там диалектикой, сообщества по ходу исторического процесса «снялись» (гегелевское словечко) – и за политическими правами, внезапно, никого не осталось… но традиция соблюдается – в том смысле, что раз сообществ по факту нет, то мотор демократии крутится вхолостую, и ВЛАСТЬ по ходу выборов де-факто не меняется. Поэтому политические права в демократических государствах остаются – они НЕ МЕШАЮТ тем, кто и так у власти.

А базовые права – права ЛИЧНЫЕ. За личные права политическая борьба невозможна – поскольку нет, опять-таки, сообществ, то есть некому выдвигать требования и ставить своих представителей. Но зато возможен бунт (то есть восстание одиночек), или, говоря еще более русско-исторично – Смута. Толку от смуты, понятно, никогда и никакого быть по определению не может – но она может снести все до основания, а вот этого автократия (которая и без того сама не понимает, на чем держится) рефлекторно боится. И на базовые права населения старается не посягать, а если уж затрагивает – делает это по принципу «шаг вперед – два шага назад». Убить кого-то, отравить, посадить – это пожалуйста, но злить сразу всех – опасается.

Еще один, совсем уж революционный вывод из моей политологии (опять же навеянный ковидом) – что пресловутые народные массы в странах демократического Запада внезапно стали жертвой гегелевской спирали – то есть их политические права по ходу «отрицания отрицания» вдруг превратились в тыкву. Ибо – зададим уж наконец этот, логически вытекающий из всего предыдущего текста вопрос:

Чего стоят политические права, если они не обеспечивают реализации базовых прав?