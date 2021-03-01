Мнение: Красное поле

01.03.2021, 3:22, Разное

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Попробуем с формулой красного поля разобраться.

Напоминаю эту формулу.

КП = СЗ + n(ОЗ)

Красное поле – это пространство для ходов, которые растят вашу значимость.

Красное поле корректно упоминать только, когда речь идет о ваших ходах.

Нельзя просто “находиться в красном поле”. В красном поле можно только действовать.

Вот когда мы говорим загадочное “действия в границах”, имеется в виду красное поле.

Хотя красное поле тоже пока загадочно, но у него есть формула.

Если ваша СЗ для человека высока, то в ваших границах не только ваше тело, ваше имущество, ваше мнение, но и кое-какая личная территория партнера. Вы можете без спроса взять какую-то его вещь, можете обнимать его, когда вам захочется, можете называть его глупыми кличками. Вам позволено то, что не позволено другим, даже родителям его не позволено, они должны стучать, когда хотят войти к нему в комнату, а вы нет. Вы можете наложить вето на многие вещи, которые делает ваш партнер. Вы можете попросить его не общаться с тем, к кому вы ревнуете, не надевать вот такую одежду или, наоборот, надеть шапку в холодную погоду, потому что вы волнуетесь. И если ваша СЗ высока, партнер ваш послушает. Причем ему будет даже приятно, если ваша просьба уместится в границы, то есть будет полностью соответствовать вашей СЗ. А если вылезет за границы, ему будет неприятно, даже если он подчинится. И если вы все время понемногу нарушаете границы, ваше красное поле сокращается и скоро вам будет нельзя то, что было можно раньше. И наоборот. Если вы действуете в границах, ваше красное поле расширяется и вам можно все больше. При СЗ равной его фигуре вам можно все то, что можно самому человеку по отношению к себе и своему имуществу. А если ваша СЗ, то есть ваша фигура перерастает его собственную, вам становится можно все.

Обратите внимание, друзья.

Люди привыкли считать, что “в границах” – это какие-то универсальные действия и универсальные формулировки. На самом деле “в границах” зависит от СЗ.

Какой-то неприятный человек не имеет права просто написать сообщение с поздравлением на праздник. Если этот человек давно вас достал, такая его “вежливость” мимо границ.

А если человек очень приятный, очень близкий, то ему многое, очень многое позволено. Он может разбудить среди ночи и его звонку обрадуются, а не возмутятся. А значит это будет в границах. СЗ большая, значит большое и КП, красное поле.

Представляете себе, насколько глупо копировать чьи-то действия, не учитывая СЗ и КП?

Рома однажды ввалился пьяный среди ночи к одной любовнице, которую до этого не видел месяц, и выгнал ее мужа. Так и сказал: “Иди отсюда”, хотя дом супругов был общим. Муж хотел вызвать полицию, но его жена требовала у мужа срочно уйти, объявив ему о разводе. И мужу ничего не оставалось делать, как собирать сумку прямо среди ночи. Бить морду Роме он не хотел, позориться перед полицией и раздувать скандал с женой не хотел тоже. Пришлось объявить жене, что она чокнутая дура и уйти.

Это было в границах со стороны Ромы?

Да, как ни дико.

Это будет в границах, если вы решите это повторить?

Конечно нет.

Из подобных историй многие делают вывод, что хищники все время нарушают границы.

Нет.

Женщина была рада, что Рома пришел и она яростно требовала, чтобы муж удалился. Она была рада, поэтому по отношению к женщине это было в границах. Она открывала Роме красный коридор. То же самое, что зеленый коридор, но еще и с красной ковровой дорожкой. По отношению к мужу – поступок плохой, с точки зрения человеческой этики – некрасивый. Но по отношению к женщине – нормальный.

При очень высокой СЗ вам очень многое позволено. А при низкой СЗ очень мало. При отрицательной совсем ничего нельзя. Даже того, что можно всем остальным, вам нельзя, если ваша СЗ отрицательная для человека.

Если вы делаете шаги к человеку мимо красного поля, ваша значимость падает не только для него, ваша фигура в собственном поле тоже уменьшается. Это тот самый слив себя, которого все боятся, но до сих пор не умеют его отличать. Слив – ваши действия, которые уменьшают вашу фигуру в вашем поле. Корона при этом может расти и обычно так и делает.

Границы зависят от КП, а КП зависит от СЗ, вот наше с вами дважды два.

Ваши пароли на телефоне, ваша банковская карта, ширинка ваших брюк – все это относительное личное пространство. Большинство людей не имеют право сунуть туда свой нос (приличные и не хотят), но кое-кому вы такое право даете и для него это будет в границах.

Очень опасно бывает не рефлексировать высокую значимость человека. В этом случае вы можете воспринимать его действия как заход на вашу территорию и пытаться это пресечь. А на самом деле он в границах, зато вы машете скалкой и косячите. И ваше красное поле в отношениях становится меньше.

От любого выхода за границы красное поле становится меньше.

Но в формуле КП есть еще величина n(ОЗ), которую мы упрощенно называем “вложения”.

Я недавно пыталась объяснить, что это такое, но многие тут же перепутали это с шагами и ходами.

Шаги – это КП. КП определяется как раз для того, чтобы делать ходы.

Ходы должны точно соответствовать КП. Если ход вываливается за границу КП, то ваша СЗ падает, КП становится меньше, вы еще больше выходите за границу КП, СЗ еще больше падает. И ваша фигура в своем поле тоже уменьшается.

n(ОЗ) связана с ходами очень косвенно. Можно сделать много ходов, но в них не будет никакой n(ОЗ) или будет почти нулевая.

Поэтому нельзя смешивать вложения и ходы. Ходы может быть с вложением, а может быть и без. Да и вложения могут быть без хода.

n(ОЗ) – все приятное и полезное, что вы даете человеку. Это не только материальные вложения, в основном совсем не материальные. Это связано с затратой вашего внимания, времени, вашей энергии, но принципиально, что для человека это приятно и(или)полезно.

n – сам акт такого вложения. По большому счету это шары, но только в настоящем понимании этого слова, единица значимости, материал, из которой строятся фигуры в поле.

ОЗ – это разница ОЗ. А точнее ОЗ(1)ОЗ(2), где ОЗ(1) – ОЗ того, чье КП мы измеряем, а ОЗ(2) – ОЗ партнера.

ОЗ в вакууме невозможно померить. ОЗ можно только сравнить с конкретной другой ОЗ.

Поэтому когда мы используем понятие ОЗ, мы обязательно должны указывать относительно кого.

При равной с кем-то ОЗ, величина ОЗ будет равна 1. При разнице ОЗ будет либо целое число, либо дробь, смотря в чью пользу разница.

n(ОЗ) – крайне интересная величина.

Она очень показательна, особенно для историй типа: как влюбить в себя человека с ОЗ больше.

И сейчас мы рассмотрим такие истории с точки зрения формулы КП.

При большой разнице ОЗ не в вашу пользу СЗ в процессе общения не растет, а падает. КП тоже не растет.

Почему же это происходит?

Вот женщина знакомится с мужчиной большей ОЗ на сайте знакомств и сначала их общение может быть спонтанным и активным. Мужчине нравится болтать с женщиной, и если он находит в ней чуткого и восторженного слушателя, он может неделями или даже месяцами любоваться собой в таком общении и искрить остроумием и сексапилом. Шагов с его стороны не будет совсем никаких, первый и последний “не хочешь ли перейти в вотсап или созвониться”, а дальше только шары, сначала маленькие спонтанные, а потом больше, но пластмассовые, вытянутые щипцами женщины. А вот она то и дело будет пытаться сделать шаг или вытянуть шаг из него. Вскоре зазвучит его ария мертвого жука, потом запоют ангелы из жучиного рая. Значимость женщины в этот момент будет уже отрицательной.

Давайте посмотрим по формуле, почему так происходит.

КП = СЗ + n(ОЗ)

Изначально СЗ женщины маленькая, но если фото ее понравилось и в общении она мила, в первые дни может подрасти с нуля аж до 1 или 2. Это уровень симпатии. Для мужчины такой симпатии достаточно, чтобы предложить встречу и секс. Однако такой симпатии недостаточно, чтобы лететь через море и тем более океан, ее недостаточно, чтобы откладывать важную работу. На этом уровне СЗ случается секс, если женщина рядом и доступна, а мужчина свободен, но если что-то мешает легкой встрече, виртуальное общение затягивается.

И СЗ начинает женщины начинает падать, а СЗ мужчины наоборот растет.

Почему это происходит?

Время, которое уделяет мужчина женщине, его комплименты, сердечки и песенки, которые он ей шлет, и его описания будущей встречи – это все n. Шары.

И если его ОЗ в два раза больше, чем ОЗ женщины. То КП мужчины растет быстро, а если в 10 раз больше, что стремительно.

В мужчин с большой ОЗ женщины влюбляются за пару часов общения, даже если перевязывают хлеборезку скотчем.

Это закон поля. Шары от человека с большой ОЗ имеют очень большой вес и быстро растят его фигуру.

КП его тоже растет, и за счет n(ОЗ) и за счет растущей СЗ, а большое КП другого – это постоянное ожидание его шагов. С ним хочется быть рядом, к нему хочется бежать на край света, ему хочется все отдать. Вот что такое большое КП человека. И если он при этом не делает никаких шагов к сближению и только отшучивается и откупается комплиментами, большинство женщин превращаются в ждунов и паровозов. Они начинают делать шаги сами, сначала намекая, а потом требуя больше близости, но все эти шаги мимо границ, потому что КП у таких женщин очень маленькое. КП нормальное для виртуальной болтовни, но слишком маленькое для серьезных планов. Поначалу КП еще немного больше, и мужчина согласен на встречу, но когда женщина делает шаги мимо границ, получаются щипцы и ее КП уменьшается. Поэтому вскоре мужчина не хочет уже совсем ничего, даже того, чего он хотел в начале.

Почему у женщины такое маленькое КП?

Потому что в то время как каждый шар мужчины умножается на два или десять, каждый шар женщины делится на два или десять, смотря какая разница ОЗ у них.

Получается, что его КП растет стремительно, а ее очень-очень медленно. Но если бы она видела реальную динамику роста своего КП, она бы могла его вырастить. День за днем она растила бы КП, но большинство женщин считают свою значимость равной его значимости, и влюбившись, обязательно достают щипцы. Так из симпатичных женщин они превращаются в доставучих, а потом в противных.

Из описаний понятно, почему равная ОЗ – это благо?

Равная ОЗ – это благо, и задача человека иметь такую адекватную самооценку и такое самоуважение, чтобы нравились партнеры с равной ОЗ. Если равные кажутся вам уродами, значит вы реальный тоже кажетесь себе уродом, а любите вы себя воображаемого, фикцию вместо себя. Вы не видите себя реального и не уважаете, иначе обязательно симпатизировали бы людям с равной ОЗ.

Конечно, я понимаю, какой вопрос у читающих напрашивается. А как же рыбаки преодолевают разницу ОЗ и делают это быстро?

Если не выходить из границ КП, рост КП действительно происходит динамично. Особенно быстро, если собеседник то и дело сам выходит из границ КП. Поэтому рыбак может относительно быстро влюбить человека с ОЗ больше, если тот не рыбак, а рыба и тем более рапан.

Рыбак с ОЗ меньше не влюбит рыбака с ОЗ намного больше. Но и не сольется, сохранит небольшую симпатию.

Как рыбаки влюбляют рыб с ОЗ больше, попробует кто-нибудь по формуле рассказать?

Только, пожалуйста, давайте деликатней с совами. Иначе не будем эту интересую и важную тему продолжать.

Попробуйте осторожно.

И потом я сама расскажу.