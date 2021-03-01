Мясников рассказал о смертельной опасности домашних солений

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01.03.2021, 3:08, Новости дня
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Существует ряд продуктов, употребление которых может повлечь за собой смертельно опасные заболевания, среди прочего вызвать пищевой ботулизм способны домашние консервы и соленья, рассказал врач и телеведущий Александр Мясников.

«А как же грибочки, спросите вы? А это уж на ваш страх и риск… Это русская рулетка», – сказал эксперт в эфире телеканала «Россия 1», информирует РИА «Новости».

По его словам, пищевой ботулизм – это интоксикация, которая возникает после попадания в организм ботулотоксинов, именно они считаются самым опасным ядом в мире. Заболеть пищевым ботулизмом можно в случае употребления зараженной еды, которая не была должным образом приготовлена или разогрета, объяснил врач.

Наибольшую опасность, как отметил врач, несут домашние консервы и различные соленья, но избавиться от ботулотоксинов можно при помощи кипячения банки, так как эти вырабатываемые бактериями вещества не переносят высокие температуры.

Также опасность, по его словам, несут колбасы, соленая и копченая рыба. Дело в том, что ни по их запаху, ни по виду в них нельзя определить наличие ботулотоксинов.

Мясников заключил, что снизить риск заражения ботулизмом можно при помощи правильного питания.

Ранее Мясников рассказал о смертельной опасности изжоги.  



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