Мнение: Это уже ДРУГОЙ Николай или Еврейский крестовый поход

01.03.2021, 3:04, Разное

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Новая подборка замечательных обложек и аннотаций про попаданцев куда только можно и нельзя.

Новые советы Сталину, ДРУГОЙ Николай II, прибивание всякого к вратам Царьграда и т.д.

Можно ли сломать ход истории за два дня? Особенно, если революция уже идет полным ходом.

Михаил Романов, бывший военный летчик, а ныне топ-менеджер, попадает в великого князя Михаила Александровича и пытается вырваться из ловушки, но единственным путем к спасению становится будущая встреча с Николаем Вторым, в попытке изменить ход истории России. Но между ними 600 километров, а времени в запасе считанные часы.

А в Петрограде события развиваются своим чередом. Охваченная революцией столица не подчиняется никакой власти и уже погрузилась в пучину анархии. Но пока по улицам бродят воодушевленные статисты с флагами, за кулисами революции идет большая игра.

Революцию нельзя предотвратить. Ее можно только возглавить. Особенно если волею судьбы ты становишься императором Всероссийским в разгар Февральской революции 1917 года. Восстановить порядок и взять власть новый царь Михаил Второй может, только опираясь на армию, а для этого он вынужден был обещать все то, что от него хотели услышать солдаты — скорый мир, справедливый раздел помещичьей земли, реформы и построение новой справедливой России.

Но старая система не желает уступать и дает отпор. Покушения, заговоры, мятежи. Интриги и провокации иностранных разведок. Сопротивление прежних хозяев жизни. Идущая третий год мировая война и потеря огромных территорий. Отсталость экономики и нищета. Сотни, тысячи проблем и неразрешимых противоречий. Кажется, что против нашего героя встала сама история, которую ему и предстоит изменить.

Итак, капризом судьбы, на троне Российской империи оказался даже не царь-реформатор, а вынужденный вождь революции, ее государь. Поможет ли нашему попаданцу его послезнание и опыт из будущего? Сумеет ли удержать страну от Гражданской войны, военного поражения и многих миллионов погибших? Дадут ли ему создать новую Россию?

Жизнь преуспевающего бизнесмена Сергея Владимировича подошла к рубежу, когда уже можно подвести некоторый итог прожитым годам. Еще не окончательный, но все же. Выходец из буйных 90-х — боец, бригадир, лидер ОПГ по кличке Фома — нажил деньги, сумев, в отличие от многих, шедших с ним по одной дороге, разменять их на годы жизни. Неплохой, надо сказать, жизни. Как раз такой, как мечталось в молодости. И все же где-то в глубине души Фома, как и большинство людей, с горечью осознавал, как все быстрее уходит время, и мог признаться себе, что отдал бы все, чтобы вернуть молодость. Но увы! Человеку невозможно повернуть реку жизни вспять. Так принято считать.

Но Фомичеву представился шанс прожить новую жизнь по-другому, в другом времени. Ему и тем, кто пойдет с ним. Неожиданный шанс! Но для этого нужно порвать с этим миром на длительный срок. Фомичев поставил все на этот шанс, положил все свои деньги и возможности на то, чтобы не начинать новую жизнь с пустого места и чистого листа…

После авиационной катастрофы военный лётчик приходит в себя в госпитальной палате в теле поручика-авиатора. 1914 год. Всего ничего до Первой мировой. Нужно успеть вжиться в эпоху, попытаться ответить делом на вызовы судьбы. Но сначала… Сначала нужно полностью овладеть доставшимся телом и восстановить собственные навыки…

Небо иного мира увидел не студент и не секретный спецназовец, а обычный отставной прапорщик. Недолго он думал, что нашел отличную работу – водителем в одной крайне мутной компании.

Лучники против автоматчиков, магия против артиллерии и крупнокалиберных пулеметов, абсолютизм и средневековая жестокость против алчности российского олигархата… Он хотел просто подзаработать, а придется выживать!

Это другая Россия и совсем другой девятнадцатый век. Параллельный, а возможно, и альтернативный мир, в котором Рюриковичи правят не согласно наследственному «Лествичному праву», а лишь на основании наличия сил, способных пробудить природную мощь и защитить людей от порождений Кромки – мира чудовищных созданий хаоса, прорывающихся на Землю для утоления жажды крови. А ещё в этом мире есть волхвы и колдуны, противостоящие друг другу многие тысячи лет в борьбе за источники Силы, охотники за нежитью и созданиями хаоса. Наш современник и соотечественник призван в этот мир богами для исполнения их воли, но полковник и ветеран многочисленных войн не будет игрушкой в их руках и сыграет собственную партию. 1850 год. Еще не все города восстановлены после нашествия Наполеона, пришедшего во главе пятисоттысячной армии, ещё не стихло эхо от подков казачьих эскадронов на парижских мостовых, но уже собираются новые армии и нанимаются колдуны-кромешники, что должны создать ударный кулак из тварей и подчинить себе новые источники Силы на русской земле.

Мир альтернативной реальности избежал схватки Германии и СССР, но те, кто оплатил Вторую мировую бойню, не успокоятся. Десятки тайных операций по всему миру расставляют новые фигуры на глобальной доске, и приёмный сын Сталина творит свою историю. Историю, где существование США не предполагается.

Наш современник по чьей-то злой воле оказался в прошлом, угодив в тело гусара и поэта Дениса Давыдова. Сам Кутузов, главнокомандующий русской армией, благословил полковника Дениса Давыдова на партизанскую войну, придав ему отряд ахтырских гусар и казаков. Засады, лихие налеты ахтырцев, захваты французских обозов, отступающих с богатой добычей по Смоленской дороге… Однако в окружении гусара находятся люди, готовые предать его за деньги, за идею… Или, может быть, из зависти?

Правила установлены, и всё идёт своим чередом, пока не приходит тот, кто сломает любой порядок и выпустит на шахматную доску мировой политики русский джокер. История пойдёт совсем другим путём, а короли и президенты будут биты русским спецназом. Никто не уйдет.

1921 год, в госпитале для инвалидов войны пришел в себя "убитый" в марте 1920 года командующий Восьмой армией Максим Кравцов. Бывший эсер и штабс-капитан царской армии, бывший член ЦК ВКП(б), лично знакомый с Лениным и половиной героев Гражданской войны и сам награжденный двумя орденами Красного Знамени… В 1922 году Ленин после двух инсультов — уже политический труп, Сталин и Троцкий не дружат, и перед командармом Кравцовым встает вопрос, с кем же ему по пути…

Тимофей Аленин из простого мальчишки вырос в офицера Генерального штаба, георгиевского кавалера и потомственного дворянина.

Сейчас перед ним стоит новая задача — доказать эффективность тактики применения малых разведывательных и диверсионных групп, вооружённых автоматическим оружием, в тылу противника. И русско-китайский поход дает для этого отличные возможности.

На своей земле, своему государству эти люди были не нужны. Более того, опасны своей памятью. Поэтому они ухватились за возможность покинуть этот мир, уйти в новые, неизвестные края, попытаться построить своё собственное государство, где будут реализованы их мечты и представления об идеальном устройстве жизни. Но, как обычно бывает, мечты слабо соприкасаются с реальностью. Да, новый мир. Да, новая жизнь. И вроде бы всё складывается хорошо, даже слишком. Но… Рядом с пришельцами с Земли живут аборигены. Такие же точно, как беглецы. Их мир очень похож на Европу Первой мировой войны. И точно так же, как и когда-то на Земле, бушует пламя пожарищ, цепи солдат штурмуют окопы врага. И точно так же мировая война перерастает в революцию… Остаться бесстрастным наблюдателем? Как-то это не по-человечески. Не по душе пришельцам. Рождённым в СССР…

Получен новый приказ диктатора ККФ Симакова, и граф Александр Мечников вновь оставляет родину и пускается в путь. Он и его дружинники вместе с переселенцами и семьями должны колонизировать берега одичавшего Пиренейского полуострова. Задача сложная, поскольку Испания – вотчина людоедских племён, которые не рады чужакам. Но граф отступать не собирается, а его воины верят в свои силы. Поэтому вскоре на Пиренеях появляется кубанский форт. Русские корабли совершают набеги на Англию и торговые походы на Балтику и в Северное море. Поисковики собирают оружие и ценные трофеи, которые остались под развалинами городов. Дипломаты ведут переговоры и производят наём скандинавских викингов и питерских повольников. Строители восстанавливают инфраструктуру и возводят укрепления. И когда орды дикарей подобно всесокрушающему смерчу накатываются на земли графа, он встречает их так, как привык: с оружием в руках.

Тот, кто владеет прошлым, – владеет будущим. Единственный шанс изменить настоящее – переписать историю. Чтобы предотвратить нынешнюю гегемонию США и не дать пиндосам превратиться в "мирового жандарма", нужно ударить их в самое слабое место, в "мягкое подбрюшье" Америки, устроив Карибский кризис на полвека раньше срока и превратив Кубу в Остров Свободы задолго до рождения Фиделя и Че Гевары.

Долгожданное продолжение романа "Попаданцы" Карибского моря"! Партизаны из будущего против десанта янки! Русские добровольцы против американских морпехов! Новые пираты Карибского моря против морской блокады! Используя казачью тактику стремительных рейдов и ударов врасплох, ложных отступлений, засад и "огневых мешков", наши "попаданцы" разгромят американский десант и сбросят захватчиков в море!

Когда-то казаки дошли до Тихого океана – теперь настал черед Карибского бассейна. Была у нас Запорожская Сечь – будет и Кубинская! Viva la Cuba libre! Viva казачья вольница Острова Свободы! Viva "Кузькина мать" в 1900 году! Viva казаки Карибского моря!

Кто из гениев XIX века может стать главным союзником "профессоров" из будущего? Кого им следует завербовать в первую очередь? На кого сделать ставку в европейской войне? Кому по силам разгромить проклятую Британскую империю? Лишь Наполеону Бонапарту!

Вот только разведгруппа из будущего, отправленная в революционный Париж для контакта с великим корсиканцем, неожиданно выясняет, что их опередили, и телесная оболочка Наполеона уже захвачена другим "попаданцем", который начал собственную игру…

В наше время он занимался экстремальными вилами спорта, фехтованием и рукопашным боем – и все эти навыки очень пригодились, когда его забросило на два с половиной века назад, в эпоху императрицы Елизаветы Петровны.

Выдав себя за иностранца-аристократа, наш современник поступает в уланский полк, заслужив славу одного из сам грозных бойцов русской армии.

Экстремалу из будущего предстоит участвовать в Семилетней войне, драться под Гросс-Егерсдорфом и Кунесдорфом и в первый раз брать Берлин, доказав правоту Фридриха Великого: "Русского солдата мало убить – его надо еще и повалить!"

Новый роман от автора бестселлера "Улан. Экстремал из будущего". Заброшенный в "блистательный" XVIII век, наш современник прославит Российскую империю на полях сражений. Теперь он уже не улан – берите выше! Он – командир кирасирского полка, панцирной элиты русской кавалерии, которую всегда бросают в самое пекло.

И впереди у "попаданца" – война с извечным врагом России, хищной Турцией.

Солнце сияет на стальных кирасах и касках. Земля дрожит под копытами тяжелой конницы. Палаш из ножен, кирасир! Во славу русского оружия! Руби стамбульскую нечисть! Круши янычар! Топчи султанское отродье! Даешь Царьград! Двуглавый Орёл рвет в клочья турецкого стервятника.

Если ты перенесся с Великой Отечественной на полтора столетия назад, оказавшись в теле императора Павла I, если тебе удалось подавить дворцовый переворот и усидеть на российском престоле, – будь готов воевать сразу на два фронта, против Британии и Наполеона, и не дай застать себя врасплох! Но "попаданец", переживший трагедию 22 июня, не допустит ее повторения в прошлом! В кои-то веки Россия готова к войне: армия перевооружена и реорганизована, западные губернии заранее эвакуированы, элитные разведывательно-диверсионные подразделения, обученные по образцу советского осназа, с первых дней вторжения развязывают против Бонапарта полномасштабную партизанскую войну, наши снайперы отстреливают офицеров противника, как собак, а парашютные десанты с воздушных шаров наводят ужас на вражеские тылы.

Русские диверсанты против наполеоновской гвардии! Царский спецназ против французских оккупантов!

Из окопов Первой Мировой – на 850 лет назад.

Из диверсионного рейда по германским тылам – в средневековую Англию, на поле битвы при Гастингсе.

Русские пулеметчики против Вильгельма Завоевателя.

По рыцарской коннице – огонь!

"И на каждый вопрос мы дадим свой ответ:

У нас есть пулемет, а у вас его нет!"

Но мало переписать свинцом историю Запада – пулеметчикам из будущего пора возвращаться на Родину, чтобы объединить Русь до Батыева нашествия!

На что вы решитесь, если в вашем распоряжении окажется машина времени, открывающая портал в 881 год? Сделали бы селфи с Олегом Вещим?

А вот у Игоря Тучина планы гораздо грандиозней! Он хочет помочь князю обучить мощную регулярную армию, побить хазар, приступить к индустриализации, вывести свою прародину в великие державы!

Он не один, рядом его друзья-однополчане.

Четыре товарища, выдавая себя за волхвов, начинают нелегкий прогрессорский труд, чтобы собрать разобщенные земли в единое царство и "запрограммировать" Русь на процветание и лидерство!

Известный промышленник Иван Васильевич Орлов попадает в авиакатастрофу. Но вместо смерти ему выпадает шанс на новую жизнь – его сознание переносится в тело малолетнего Ивана IV, совсем еще не "Грозного". Удивление? Да. Но не растерянность! Он с ходу включается в политическую борьбу. Чего стоят интриги бояр перед опытом человека, выжившего в "лихих девяностых"?

А сколько славных дел ему предстоит… Задавить оппозицию олигархов-бояр, создать и обучить регулярную армию, взять Казань и Астрахань, попутно настучав по морде османам… Да и жену было бы неплохо подыскать под стать. Например, Елизавету Тюдор, которая в те годы прозябала опальной принцессой на задворках Англии…

Но главное – найти на всё это деньги!

Заключительный том цикла романов о русском офицере из будущего Сергее Кобрине, начатого книгами "Комбат", "Комбриг", "Комдив", "Командарм".

Благодаря действиям Кобрина и его товарищей, к концу осени 1941 года немцы окончательно отброшены от Москвы, и блицкрига, на который возлагались столь большие надежды, отныне не существует даже в планах. Ход Великой Отечественной изменился окончательно и бесповоротно.

Казалось бы, очередное задание успешно выполнено. Однако неожиданно выясняется, что еще ничего не закончилось. Сталин с Берия едва не погибают в результате серии покушений. Начиная разбираться в произошедшем, Сергей внезапно понимает, что организаторы террористических атак – вовсе не гитлеровцы.

Получивший звание комиссара госбезопасности, Кобрин начинает "контригру".

Всякая оборона, даже сколько угодно прочная, полной победы принести не может. Поэтому, вооруженная передовыми для того времени знаниями и умениями, группа попаданцев из будущего вырывается на оперативный простор. Вы нас не ждали, джентльмены? Напрасно.

Прогрессоры из будущего идут на штурм Вечности! Они лишат проклятую Британскую империю титула "Владычицы морей".

Не сумевшие сдержать своих эмоций политики опять привели к катастрофе наш мир – он вспыхнул всеуничтожающим пламенем ядерных пожаров. Но начавшийся катаклизм выбросил в далекое прошлое горстку самых разнообразных людей. Единственное, что их связывает – опыт взаимного общения на литературном форуме.

Группой ученых при высшем руководстве России разработан совершенно секретный проект по заброске в прошлое оперативно-следственной группы. Трое агентов, двое мужчин и одна женщина, должны на месте разобраться с загадочной смертью императора Николая Первого, разоблачить преступника и тем самым изменить вектор невезения, которое с тех пор стало преследовать Российскую империю. Задачу сильно усложняло то обстоятельство, что агенты могли попасть в прошлое голыми и без каких-либо предметов. Оставалась надежда лишь на их высочайший профессионализм, смелость и находчивость…



Оперативники специального назначения откомандированы в далекое прошлое с кране сложной миссией: выяснить, кто из высших чиновников внушил Емельяну Пугачеву идею назваться царем Петром Третьим и спонсировал самый драматический бунт в истории России? Консультант Полушкин проделывает смертельно опасный трюк: он проникает прямо в камеру, в которой содержится пленённый Емельян Пугачёв и пытается узнать у него, участвовал ли в подготовке восстания кто-нибудь из окружения императрицы? Пугачев подтверждает, да, были такие, но назвать имена не успевает…

Продолжение романа "Неприступный Севастополь. Стержень обороны".

Ветеран-артиллерист Алексей Лещенко, угодивший в пылающий 1941 год прямо из окопа Светлодарской дуги 2015 года, сумел сделать немыслимое: благодаря его усилиям на посту командира 35-й бронебашенной батареи город-герой Севастополь выстоял в третьем, самом жутком штурме, который обрушил на него немецкий генерал Манштейн.

Но война еще не выиграна – фашисты рвутся к Волге, завязывается кровопролитная Сталинградская битва, а через Босфор и Дарданеллы проходит итало-немецкая эскадра, возглавляемая итальянским линкором "Джулио Чезаре". А на верфях в оккупированном Николаеве строятся тяжелые канонерские лодки для обстрела Севастополя.

Алексею придется отражать атаки на город-крепость не только с суши, но и с моря, противостоять вражеским линкорам и тяжелым крейсерам!

﻿Лейтенант ВДВ Максим Баранов угодил на поля Первой мировой. Позади два года боевых действий… Безрассудные рейды по тылам противника, захваты городов и разгром целых вражеских дивизий — это уже совсем другая война… и другой мир!

Впрочем, до победы еще далеко! Ведь впереди 1916 год, который должен стать по-настоящему переломным. Командира самого победоносного полка "Безумного Макса" ждет чрезвычайно рискованная операция, буквально на грани сумасшествия. Сможет ли всего одна личность изменить ход истории? Или сломается и уступит, согнувшись под гнетом "объективных исторических процессов"?

Смотря какая личность! Полковник Русской императорской армии Максим Баранов уверен, что сумеет поставить убедительную точку в разгроме Германии и её союзников!

Царевич Дмитрий не умер! Он каким-то чудом перенесся в начало XXI века, вырос в богатой приемной семье, получил отличное техническое образование в МГТУ имени Баумана. И уже готовился прожить спокойную сытую жизнь, наслаждаясь всеми благами цивилизации, но случай бросил его в самую пучину гражданской войны, известной потомкам как Смутное время.

Оказавшись в самой гуще событий, Дмитрий не посрамил своего отца – Ивана Грозного! Вернул престол после смерти Бориса Годунова, провел масштабные военные реформы, вырезал боярскую оппозицию, разгромил польских и шведских интервентов, попутно захватив Ливонию и отстояв Смоленск.

Что ждет его дальше? Уничтожение Речи Посполитой? Захват Крыма и Малороссии? А может, сразу десант в Стамбул?

Лжедмитрий? Да. Но это совсем другой Лжедмитрий.

Попаданцы. Потеряшки между мирами. Зачастую они тысячами гибнут от голода, холода, болезней, от клыков хищников, на кострах дикарей и в рабстве кровожадных пиратов, а вместе с ними теряются бесценные знания, артефакты и приборы. Но есть мир, отстающий от нашего на одно столетие. Он похож на наш, но чуточку другой, и в нём осознают всю пользу от таких пришлых, и там созданы отряды, цель которых – поимка невольных странников через кромку миров? Вот только не все попаданцы мирно настроены, и некоторые из них приносят с собой огромные-преогромные неприятности. Таким пришлым и придётся противостоять одному из уездных отрядов охотников на попаданцев.

Борис Иванов — сержант-срочник Российской армии, простой парень из небольшого провинциального городка, где не принято "косить" от военной службы. И до дембеля ему остается всего три месяца, но обычный выезд на полигон привел Иванова в какой-то непонятный мир. Вроде бы это прошлое? Но здесь другой уклад жизни, другие боги, и заправляют всем жестокие и богатые старики, использующие нечто вроде магии.

Что может противопоставить обычный сержант могущественным правителям, способным одним словом послать в бой стаи горгулий и орды мертвецов? У парня есть броневик "Тигр" и пулемет "Корд". Но хватит ли Борису патронов калибра 12,7 мм для завоевания уважения затюканного народа, воинов и волхвов?

Водолаз-разведчик ВМФ России попадает на 80 лет назад, в самый разгар боев за освобождение оккупированной фашистами Украины. Ему будут противостоять отборные немецкие егеря, элитные итальянские «фрогмены» и жолнежи Армии Крайовой.

Горыня Григорьевич Стародубский не задумывается над тем, есть ли жизнь после смерти или там чёрная пустота. Пусть об этом чаще задумываются враги Российской империи, и прежде всего те, кто приходит сюда с огнём и мечом. И Крымская война уже не будет такой, как в нашей истории, и даже боги сильно пожалеют, что стали врагами империи.

Знал бы старший лейтенант Станислав Сизов, куда его забросит Её Величество Судьба, возможно, бежал бы из Москвы в пустыню. Но фарш, как известно, в обратную сторону прокрутить невозможно…

Оказавшись в Москве образца 1911 года, Стас вдруг обнаруживает, что даже знание будущего и личное знакомство с сильными мира сего возможности расширяет не намного… Но как, скажите на милость, удержаться от искушения немного "подправить" грядущие события? Особенно если в друзьях одномоментно состоят и Премьер-министр Столыпин и будущий "отец народов" Сосо Джугашвили… Вот и Сизов, не удержавшись, пытается вставить свои "пять копеек" в будущее России. И, ввязавшись в эту авантюру, с горечью убеждается, что слишком уж тяжело и неповоротливо пресловутое Колесо Истории, чтобы крутить его туда и сюда. Уж слишком большой инерцией обладает отечественная История…

Тем не менее, опускать руки наш Стас просто не приучен. И когда не хватает одного знания, на помощь приходят его профессиональные качества — интуиция, смекалка и хорошее знание человеческой природы. Дорогу, как известно, осилит идущий. И со временем выясняется, что не так уж непреклонна Судьба, как это может показаться на первый взгляд…

Позади два года Первой Мировой войны, которую наш современник, лейтенант ВДВ Максим Баранов, смог изменить до неузнаваемости. Безумный рейд по Восточной Пруссии. Налет на Берлин. Оборона Штеттина. Захват Рима. Встречное танковое сражение под Флоренцией. Это уже совсем другая война… и другой мир…

Впрочем, точка пока не поставлена. В России произошел переворот. Убита царская семья. Утвердилось Временное правительство во главе с Керенским. Созывается Земский собор для определения пути развития России. История неумолимо пытается вернуться в свою колею и пойти задуманным маршрутом.

Наш герой хочет остаться в стороне. Но не выходит — он стал слишком заметной фигурой на политической арене, и его неминуемо втянут в вихрь потрясений назревающей Гражданской войны. Сумеет ли "Безумный Макс" предотвратить ее, спасти Россию от великих потрясений? Сумеет ли сохранить Империю?

Продолжение популярного цикла, начатого романами "Целитель. Спасти СССР!" и "Целитель. Союз нерушимый?".

Михаил Гирин, по собственному желанию очутившийся в "эпохе застоя", ведет двойную жизнь — открытую для всех и тайную. Примерный школьник Миша учится в 9-м классе, ходит на субботники и занимается техническим творчеством, а вечером спасает своих и убивает врагов, шлет шифровки в КГБ, рассказывая о том, что будет, о тех, кто предаст и кто останется верным Советскому Союзу до конца,.

За Мишей Гириным идут по пятам КГБ, "Моссад" и ЦРУ, но ему пока что удается уйти от погонь, скрываясь под разными личинами. Но у противников железная хватка, а Михаил оставляет "следы" —

исцеленных им людей. Правда, Гирину удалось вылечить самого Суслова, но станет ли "тезка" надежным союзником?

Прошло полвека с того момента, как наш современник стал российским императором Николаем Вторым. Под его "чутким руководством" Россия изменилась и окрепла, превратившись в могучую Евразийскую Империю, сумевшую победить в двух мировых войнах.

Однако "прогрессивные силы" остального мира не хотят покоряться крепнущей Империи. Они жаждут реванша. Поэтому сколотили Альянс и готовятся дать решительный бой, чтобы победить и отбросить Россию в ничтожество любой ценой. Призрак новой, более страшной и масштабной мировой войны виден всё отчетливей!

Устоит ли Николай в этой глобальной войне, победитель в которой получит мир… весь мир? Сложно сказать… Однако тысячи танков и фронтовых штурмовиков уже прогревают моторы. Но на этот раз они остановятся только в столицах вражеских государств, чтобы поставить окончательную точку в мировом противостоянии!

Наверное, многие задавались вопросом, что было бы, если бы в 1991 году победил ГКЧП? Сумели бы потом прийти к власти более прогрессивные силы? А если бы в результате их прихода "парад суверенитетов" закончился распадом не только СССР, но и России? Скажете, слишком фантастическое предположение? Конечно, ведь мы-то знаем, что и как случилось на самом деле. Вот и бывший лейтенант частей специального назначения Сергей Корнев тоже так думал, пока не встретился с ученым, сумевшим активировать древний артефакт и открыть путь в параллельный мир. Там тоже есть наша страна. Но дело в том, что этот мир в начале девяностых пошел совсем по иному пути развития, и Корнев оказывается в страшной "зазеркальной России". В той России, где "истинная демократия" одержала полную победу.

Объединенная эскадра флота Российской Федерации, вышедшая в конце 2012 года к берегам Сирии, неведомым путем оказалась в октябре 1917 года. А вместо Средиземного моря она попала в море Балтийское. Разбив германскую эскадру у Моонзунда, они направились в Петроград и помогли большевикам взять власть.

Но власть еще требуется удержать, а также не допустить сползание страны в пучину Гражданской войны. А вот это сделать не так-то просто. Слишком многие противники Советской России желают развалить государство, посмевшее бросить вызов мировой плутократии.

"Пожарной командой", которая мечется по просторам великой страны, стараясь загасить угольки, из которых может вспыхнуть пламя братоубийственной войны, стал Корпус Красной гвардии, возглавляемый полковником Бережным. Сформированный как из "попаданцев", так и из офицеров и солдат бывшей русской армии, он наводит порядок на Дальнем Востоке, в Закавказье и даже в Персии и Ираке. Советское правительство решает внешнеполитические задачи, борется с заговорами и мятежами. "Великой Смуты" на одной пятой части земного шара быть не должно.

Инженер-программист из нашего времени заброшен в 1974 год, чтобы предотвратить распад СССР.

Наш современник гибнет в теракте на железной дороге… но только для того, чтобы очнуться в теле своего тезки — Николая Александровича — в момент железнодорожной катастрофы 1888 года. В этот раз Александр III и Георгий Александрович погибли. В этот раз Николай стал Императором на 8 лет раньше… и это СОВСЕМ другой Николай.

Три друга, три пилота и просто красавца! Потерпев авиакатастрофу, попадают не просто на тропический остров, а в другой мир! Где живут воинственные амазонки и таинственное чудовище в воде! Что теперь их ждет? Сексуальное рабство, смерть от лап чудовища? А может, просто любовь…Обложка разработана: Дизайн-студия July Fox | Магия графики

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