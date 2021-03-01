 

Мнение: Что думает Шойгу о перевороте?

01.03.2021, 2:50, Разное
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В воскресенье силовики открыли огонь по мирным протестующим. 18 человек погибли, 30 демонстрантов получили ранения.

Не в России. В Мьянме, где люди протестуют против военного переворота, совершенного 1 февраля, когда власть в стране захватили военные, а главком Вооруженных сил Мьянмы Мин Аун Хлайн возглавил государство.

Скорей всего это случайное совпадение, но за полторы недели до переворота,  21-22 января в Мьянме побывал министр обороны России Сергей Шойгу. Встречал Сергея Шойгу Мин Аун Хлайн.

Это не первая встреча Сергея Шойгу с Мин Аун Хлайном, который в прежние годы несколько раз прилетал в Москву, где его как дорогого гостя принимал Шойгу.

Мне вот интересно, о чем подумал Шойгу, когда узнал, что в Мьянме произошел переворот и страну возглавил Мин Аун Хлайн?

Фотографии отсюда, отсюда и отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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