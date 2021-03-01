 

Боня и её совсем не эскортное прошлое – Личное мнение

01.03.2021, 2:48, Разное
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Где-то прочитала, что пожилая женщина трудной судьбы Виктория Боня собралась в депутаты.

При этом мне неоднократно попадалась на глаза информация, что Боня подрабатывала эскортом.


С фотошопом и без. Фото: Соцсети

В то, что Бонька не прочь стать депутаткой, я верю.

Она, как и многие её соседки по бревну Дома 2, катастрофически глупа, а потому может на полном серьёзе возомнить себя общественным деятелем и поверить в то, что у неё есть будущее в политике. Повторю: в это я верю.

 А вот в то, что Бонька бомбила передком, — в это нет: не верю.

На каком основании не верю? В конце концов, у Боньки за плечами — Дом 2, который она почему-то называет Оксфордом.

Всё просто.

Посмотрите, как Бонька двигается.  

https://t.me/lenamiro/8313

Камон! Ну, какой тут может быть эскорт, когда тело — бревно? Кто такое, в здравом уме, закажет? Представляете, как такая корячится в постели?

 Старая, грузная, неповоротливая тётка выдавливает из себя секс, взгляд — то ли пьяный, то ли блуждающий, то ли пьяно блуждающий. Нижние зубы — грязные. Давно, видимо, у стоматолога на профессиональной чистке не была: волосики пришить — оно же важнее.

В общем, танцы Бони выглядят и комично, и жалко одновременно. Чувство ритма отсутствует напрочь, гибкости нет от слова «совсем».

Востребованные эскортницы — они, мало того, что гораздо красивее, естественнее и моложе Боньки, но ещё и двигаются прекрасно. Им надо и в клубе на танцполе заказчика не опозорить, и член поднять, изогнувшись дугой.

А теперь ответьте: где изгиб дугой и где деревяшка Вика?  

То-то и оно.  

А вот для депутатки у Боньки тулово вполне себе подходящее: мясистая такая женщина, кубическая, дубоватая. Пузо выпирает, жопа — плоская, широкая, сковородой.

Очень удобно такой жопой в депутатском кресле сидеть и голосовать, как прикажут.

Согласны?  

Верите в то, что Бонька была эскортницей? Верите в её будущее в общественно-политической жизни России?

Почему?

Источник: Лена Миро



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