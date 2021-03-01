 

Вашингтон собрался наказать силовиков Мьянмы и назвал страну Бирмой

01.03.2021, 2:18, Новости дня
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США готовят «дополнительные действия» в связи со стрельбой сотрудников служб безопасности Мьянмы по протестующим, сообщил помощник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан.

Он заявил, что Вашингтон «встревожен насилием со стороны сил безопасности Мьянмы в отношении мирных демонстрантов». США намерены «продолжить тесно координироваться с союзниками и партнерами в Индо-Тихоокеанском регионе и по всему миру, чтобы привлечь к ответственности виновных в насилии и укрепить поддержку народа Мьянмы». Белый дом собирается «заставить ответственных за эту последнюю вспышку насилия и недавний переворот и дальше платить по счетам», передает ТАСС.

Госсекретарь США Энтони Блинкен осудил «отвратительное насилие со стороны бирманских сил безопасности против народа Бирмы». «Мы твердо поддерживаем смелый народ Бирмы и призываем все страны говорить единым голосом в поддержку воли этого народа», – приводит его слова РИА «Новости».

Отметим, что название «Бирма» имеет иностранное происхождение и внутри страны непопулярно. Как указывает Би-би-си, его использовали до 1989 года. Новое название – Мьянма – утвердил военный режим, который США считали нелегитимным. И хотя новое название постепенно стало приживаться в мире, ряд стран – в том числе и Соединенные Штаты – на высшем уровне принципиально продолжали употреблять старое название, использование которого может оскорбить Мьянму.

Официальный представитель Верховного комиссара ООН по правам человека Равина Шамдасани заявила, что не менее 18 человек убиты и 30 ранены в ходе протестов в Мьянме в воскресенье. По имеющейся информации, силовики использовали боевое оружие для разгона манифестаций в нескольких городах. Кроме того, применялся слезоточивый газ, световые и шумовые гранаты.



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