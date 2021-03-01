“Чтобы туда не уехать, люди вскрывали себе живот и вены”. Бывший заключенный рассказал, что ждет Навального в колонии

01.03.2021, 2:12, Новости дня

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Российские осужденные идут на любые методы, лишь бы не ехать в колонию №2 в городе Покров Владимирской области России, куда был доставлен российский оппозиционный политик Алексей Навальный. Об этом “Дождю” 28 февраля рассказал российский политик Дмитрий Демушкин, который ранее также отбывал наказание в указанной колонии.

“Когда я сидел в спецблоке “Матросской тишины“, было четыре места, куда, считалось, нельзя было ехать осужденным. Помимо Карелии, Омска и Красноярска, был еще Владимир, и люди делали все, чтобы туда не уехать, вплоть до того, что вскрывали себе живот, вскрывали себе вены. Поэтому администрация никогда не уведомляла осужденных о том, что они едут именно во Владимирскую управу отбывать наказание”, – рассказал Демушкин.

Он отметил, что физическое насилие в колонии не применяют, несмотря на то, что в ней “жесткие условия”. По словам Демушкина, задача колонии №2 в городе Покров – “психологически ломать людей” и полностью изолировать их от внешнего мира.

Демушкин подчеркнул, что родственники узнали о его местонахождении через три недели.

“Мое первое письмо, которое колония отправила, было спустя два с половиной месяца, а до этого все мои письма уничтожались, также они не доходили ко мне от родственников и друзей”, – заявил он.

Демушкин добавил, что в колонии “не существует медицинской помощи как вида”.

17 января Навальный вернулся в Россию из Германии, где лечился после отравления боевым веществом класса “Новичок”. Политик был в коме 18 дней. Оппозиционер считает покушение на себя террористическим актом, организованным ФСБ по приказу президента РФ Владимира Путина.

Сразу после возвращения его задержали в аэропорту Шереметьево по делу “Ив Роше” и арестовали на 30 суток (в рамках дела он получил условный срок и должен был отмечаться у следователей, но не делал этого из-за лечения в Германии).

Симоновский суд Москвы 2 февраля на выездном заседании в Мосгорсуде заменил Навальному условный срок на реальный по делу “Ив Роше”. С учетом времени, проведенного под домашним арестом, политик пробудет в колонии общего режима два года и 6,5 месяца.

После ареста Навального в России начались массовые акции протеста. По оценке команды оппозиционера, в акциях 23 января по всей стране участвовало 250–300 тыс. человек, 31 января – 200−300 тыс. 2 февраля, в день суда над Навальным, в РФ прошли новые митинги, но они были не такими многолюдными. 4 февраля в штабе Навального сообщили, что до весны не намерены организовывать акции протеста. Однако через несколько дней передумали и анонсировали новую акцию, прошедшую 14 февраля.

20 февраля российский суд отказался выполнять решение ЕСПЧ и освободить Навального и признал законным решение о замене политику условного срока на реальный.

25 февраля стало известно, что Навального этапировали из следственного изолятора “Матросская тишина” в Москве. Его адвокату Вадиму Кобзеву не сказали, куда именно увезли политика.

“Открытые медиа”, ссылаясь на слова правозащитника Руслана Вахапова, сообщали, что этап, которым в колонию №2 в городе Покров Владимирской области РФ был доставлен Навальный, 27 февраля приняли по правилам внутреннего распорядка.

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