В проекте “Северный поток – 2” нет никакого смысла – глава МИД Литвы

01.03.2021, 2:12, Новости дня

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В строительстве газопровода “Северный поток – 2” нет смысла. Такое мнение глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис выразил “Радіо Свобода” в интервью, опубликованном 28 февраля.

“В проекте “Северный поток – 2″ нет никакого смысла. Ни в экономическом плане, ни в плане значения для региона или по экологическим соображениям. Например, Европа намерена прекратить использование ископаемого топлива – это должно произойти до 2030 года. Этот газопровод только добавит ископаемого топлива в регионе”, – сказал он.

Дипломат считает. что проект газопровода не принесет также “никакой пользы единству Европы”. При этом он упомянул Германию, которая считает, что “Северный поток – 2” следует достроить.

“Германия приложила много усилий для того, чтобы Европа была реально объединенной. У нас могло быть достаточно поводов для споров, которые привели бы к проблемам, но у нас их не было благодаря немецкому руководству. И мне было бы грустно наблюдать, что немецкая наследие объединенной Европы исчезает через один-единственный проект”, – объяснил Ландсбергис.

19 февраля Ландсбергис предложил остановить строительство газопровода до проведения в сентябре в России парламентских выборов и использовать фактор “Северного потока – 2” для давления на Москву в вопросе проведения в стране демократических реформ.

“Северный поток – 2” – газопровод, который должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Протяженность маршрута – более 1200 км, мощность нового трубопровода составит 55 млрд м³ газа в год. Сообщалось, что стоимость проекта – €9,9 млрд, его финансируют российский “Газпром” и пять европейских компаний: англо-нидерландская Shell, немецкие Wintershall и Uniper, французская Engie и австрийская OMV.

Власти США, Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают “Северный поток – 2” угрозой для энергетической безопасности Европы.

Строительство газопровода началось в 2018 году. В декабре 2019 года строительство заморозили, поскольку США ввели санкции против европейских подрядчиков, участвующих в проекте. На тот момент было достроено 93% газопровода, сообщал Nord Stream 2 AG.

Спустя год, 11 декабря 2020 года, строительство возобновили. До завершения строительства двух ниток газопровода в общем осталось 160 км “с небольшим”, говорил президент РФ Владимир Путин 17 декабря. В феврале 2021 года в “Газпроме” заявляли, что намерены ввести “Северный поток – 2” в эксплуатацию в этом году.

19 января министерство финансов США ввело новые санкции против компаний, задействованных в строительстве газопровода “Северный поток – 2”. В частности, санкции коснулись российского судна “Фортуна” и его владельца – компании KVT-RUS, а также компании “Рустанкер”, нефтяного танкера “Максим Горький” и танкера Sierra для перевозки сырой нефти. МИД Украины приветствовал это решение, а российский “Газпром” впервые допустил возможность приостановки реализации или полной отмены проекта.

Однако 24 января стало известно, что российское судно-трубоукладчик “Фортуна” возобновило строительство “Северного потока – 2” в водах Дании. В 2020 году трубоукладчик уложил 2,6 км труб в водах Германии, недостроенными остались примерно 120 км в водах Дании и около 28 км – в водах Германии.

Газета Handelsblatt написала 1 февраля, что президент США Джо Байден может снять санкции против “Северного потока – 2”, если получит гарантии, что Россия не будет использовать газопровод против Украины и других стран Восточной Европы. В Госдепе опровергли эту информацию, заявив, что будут мешать строительству “Северного потока – 2”.

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