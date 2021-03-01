Мнение: Персонаж, от которого офигел даже я, псих, лентяй и маргинал(согласно мнению Правильных Обывателей).

01.03.2021, 1:46, Разное

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Вот как живут некоторые личности, пока Я, самый большой лентяй во Вселенной (согласно опять-таки правильнообывательскому мнению), всё лето ничего не вижу, кроме косы и лопаты:

“Витеньке 47 годиков, последние 7 он щедро делится с матерью ее пенсией (честно, вот я за одну эту фразу бы его убил. – Лев). Других доходов нет, а на работу он выйти не может. Дело в том, что он устал (а вот как мне, так устать нельзя, даже когда я, доходяга со слабым здоровьем, всё лето не разгибался, да ещё за дедушкой-инвалидом ухаживал. У Правильных Обывателей же мне ничего нельзя.)…

Витеньке разрешили не заканчивать школу (блэт, ну это же уже ни в какие ворота!!!), не доучиваться в училище, ведь он “единственный, наша отрада”, он “гений, но его не ценят”. Остался Витенька без аттестата и без корочки ПТУ…

20 тысяч той московской пенсии на двух человек не хватает, тем более – оба курят. Затратное это дело, но не бросать же, в самом деле. Ну и не работать же… Но пока он несчастен. Без принуждения Витенька только кушает (блэт, ЧТО я делаю на этой планете, где МУЖИКИ, опаный стыд, вот такие?!). Все остальное его оскорбляет и огорчает. “Проза Жизни” – она для дебилов, которые неВитеньки и ходят на работу, где их не уважают.

Я хотела ему помочь, но как-то, на его взгляд, неправильно: написать ему резюме, поискать вакансию (вот МНЕ бы кто так помог, так я бы только обрадовался!)… Написала ему резюме. Хотя Витенька возражал “почему я должен каким-то дебилам объяснять, что я умею?” (тут у меня случился фейспалм второй раз)… Как фокусник, доставал мне Витенька новые аргументы, почему на эту работу никак нельзя – то ехать же надо, а ему лучше на дому, то надо работать, а ему лучше бы так, просто деньги получать (сцуко, ну тут уж я, задолбавшийся в своё время коллекционировать отказы от работодателей, чуть в голос не заорал!)… Убедительно вещает Витя, что “учиться ему уже поздно”, хотя я старше и не разделяю такое мнение. Работать ему тоже уже “хватит”, но почему тогда до пенсии еще так долго?

Нет, за 7 лет Витенька ничего не освоил и усовершенствовался только в выискивании причин, почему работать ему никак нельзя. Кругом идиоты, жулики и обманщики, а сам Витенька чисто ангел, помогает изо всех сил маме справляться с ее пенсией…

Интересно, что будет, когда мамина пенсия по вполне понятной причине, маме скоро 80, выплачиваться перестанет? Перейдет ли Витя на порцию отменного воздуха или все-таки выйдет на работу? Или покончит с собой, раз мир так туп и бесчеловечен?..”

Ну и, в качестве дополнения:

“У меня тоже такой знакомый есть. Реально умный мужик (кандидат экономических наук), но работать не хочет патологически. Неинтересно ему все, видите ли, стало. Периодически пытаюсь его пристыдить, говоря, что, дескать, как у тебя совести-то хватает на мамину пенсию жить. Молчит”.

“У маминых знакомых была и квартира 4-комнатная, и дом хороший за городом, и автомобиль, и приличные накопления. А ещё у них был сын… Оболдуй и лентяй, не желавший ни учиться, ни работать. Как сыр в масле катался, потому что родители кровиночку прекрасно обеспечивали и на работу не гнали. А потом родители оба погибли в ДТП и их кровинушка остался один, но с хорошим наследством. И знаете, где он сейчас? Бомжует! В прямом смысле слова. Живёт в заброшенных погребках возле железной дороги. Он после гибели родителей загулял, запил и сумел профукать и квартиру, и дом, и все сбережения спустить…”

(Да-а, я вот физически не представляю, КАК вообще это можно… Правда, я ещё и непьющий, слава Богу…)

“У моей знакомой такой подрастает. Институт, который она оплачивала – бросил. Заявил – мне те знания ничего не дадут. Не нашел смысла в тех знаниях. Сейчас дома сидит. Маму кормит тем, что на работу пойдет, а на учебу – на заочное поступит. Уже полгода идет на работу. Говорит – нет работы по его таланту…”

(Тут у меня случился третий лютый фейспалм…)

“Ох, знавала я такого Витеньку. Причëм его так и зовут. Один он у мамки. И ему 60 годков. И тоже живëт на пенсию родительницы и в ус не дует. И плачется, что кризис, однако. Трое детей у него от двух браков. Во втором браке даже сын инвалид есть, но алименты не про него…”

“Марина К., у нас братик такой 51 годочков. Иногда найдет подработку, но все деньги на алкоголь или ставки. Остальное время на материну пенсию…”

“…Молчаливый и, как казалось, надежный друг детства вырос в свинорылое существо с задницей как 4 женских. Трое детей, старые родители, жена на 1,5 ставки в медицине (копейки). Сашеньке недосуг работать, он размышляет, как управлять государством…”

“сегодня Зейналова говорила в новостях —–37% наших людей вообще не хотят работать и в основном это молодёжь от 18 и до 30 лет , они хотят *просто жить *…”

“…тетенька сидит на шее у родителей74 и 84 лет соответственно, но и это еще не все, мама шуршит на хозяйстве, папа отводит-приводит ребенка, со словами, ну Тане же надо помогать, видимо лежать на диване. Никакая работа ей не подходит, то не там, тот не то, то не за столько…”

(А вот интересно, Я вот что-то ни разу в жизни не отказывался сам от работы, если на неё брали. НИ РАЗУ, Карл. Что со мной не так, учитывая, что я якобы патологический лентяй и убеждённый бездельник?..)

“…дети росли, без образования, без навыков и без талантов. Запросы у них увеличивались, они хотели вкусно есть, дорого курить и не только сигареты, хорошо и дорого одеваться, но денег не было. Родители работали, но удовлетворять все запросы двух взрослых оболдуев “супер вундеркиндов” возможности не было”.

(Я хоть курить бросил, раз безработный, и никогда не позволял себе не просто дорогих, а даже нормальных сигарет из-за денег, кстати. А уж “дорого одеваться” для меня точно что-то из жизни инопланетян…)

“У меня братец такой…рабы не мы, чтоб хотя бы сторожем работать, и вообще, директором не берут, а кем то ниже работать – это себя не уважать. А самомнение там такое , что директору Газпрома не снилось.😂Зато есть талант – убеждать окружающих его содержать! Прямо дар – охмурить и убедить, что работать ему ни в коем случае нельзя!”

“Когда без мамы остался, думал, теперь я его обслуживать буду. Или мой сын, который только женился, над ним опеку возьмёт – но так как группа рабочая, опекун и соцработник ему не полагался…”

(Господи, рука-лицо и опаный по голове, ЗАЧЕМ я до этого дочитал?! Взрослому мужику, почти без инвалидности, нужен опекун, ну куда катимся, б-дь?!)

“У таких как Витенька это называется , работаю в ПМК. Пока Мамка Кормит. И таких к сожалению полно”.

“У меня такой двоюродный брат. Ему 42 года, ни дня в жизни не работал, при том, что высшее образование. Тетя его содержит, кормит, поит, он даже из дома не выходит, ни друзей, ничего… День спит, ночь за компом сидит((((“

(Сцуко, даже из дома не выходит… Нет, МОЙ мозг это воспринимать отказывается…)

“Работать даже не собирается. Для него это слишком низко – работать на “дядю”.) Проедает остатки последней квартиры, клянчит денежки у родителей … типа они ему должны…”

“почти про моего брата. Сидит на маминой шее и работает через пень колоду, да еще кредитов набрал выше головы своей. Мать работала и выплачивала их , а он дома сидел. Теперь она не может их выплачивать и они их копят. Что будет дальше – не знаю. Вернее знаю, но у меня нет средств расхлебывать за них проблемы. Работа его не достойна и в Спб найти ее нереально”.

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ работу найти нереально. Всё, дальше не буду читать, пока ещё жив. Да и вас уже небось утомил.

Так что вот как живут НАСТОЯЩИЕ идейные лентяи и тунеядцы (кстати, это далеко не все ещё комменты, там историй о подобных “Витеньках” на самом деле раз в десять больше)! И честно, вот ненавижу таких. Например, здоровых парней, которые подходят к тебе на улице и спрашивают мелочь (меня самого как-то в молодости нефоры раз брали с собой на аск, так я через две секунды чуть от стыда не помер, хотя тогда сидел как раз без денег и без работы, потому что отказываюсь понимать, КАК можно вообще просить у кого-то деньги, если ты не старик и не инвалид). Всегда жалею, что сил не хватит таким дать в морду и сказать что-нибудь вроде, мол, работать иди, урод! У тебя, в отличие от меня, есть здоровье и сильные руки, ты наверняка не страдаешь диссомнией (но у меня. слава Богу, она наконец-то тоже таки проходит, потому скоро снова буду искать работу) и не болит башка от фокусов сибирской погоды (это у меня от бабушки) наконец, ты не рискуешь заболеть от любого контакта с холодным (мне это тоже проблемы создаёт, к сожалению), так шуруй работать! Да был бы Я на твоём месте, с твоим ростом и нормальной комплекцией, то хотя бы грузчиком бы пошёл (и кстати, честно пробовал, но здоровья таки не хватило, к сожалению)! Так нет, будет простить мелочь на улицах, хотя у него для работы всё есть, но работать не пойдёт! Вот объясните кто-нибудь, ну КАК можно таким быть и жить при этом спокойно, а?!

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