В Ташкенте пять студентов умерли от отравления неизвестным веществом

01.03.2021, 1:28, Новости дня

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В Ташкенте возбудили уголовное дело после смерти пяти студентов трех вузов, которые скончались от отравления неизвестным веществом, сообщила пресс-служба генпрокуратуры Узбекистана.

По данным пресс-службы, 27 февраля в 20.50 (18.50 мск) в одном из частных домов в Юнусабадском районе Ташкента были обнаружены тела проживавших там пятерых студентов из трех вузов столицы Узбекистана, передает РИА «Новости».

Согласно предварительному заключению судебно-медицинской экспертизы, как отметили в ведомстве, причиной смерти студентов стало острое отравление неизвестным веществом.

По данным пресс-службы, прокуратура Юнусабадского района Ташкента по факту смерти студентов возбудила уголовное дело по статье УК Узбекистана «нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее смерть нескольких человек».

В конце февраля в больницу дагестанского Каспийска с отравлением поступили более 20 человек, источником инфекции стала вода из городской системы водоснабжения, сообщил источник в региональном Роспотребнадзоре.