 

Стартовавший с Байконура спутник «Арктика-М» вывели на орбиту

01.03.2021, 1:28, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Первый российский спутник «Арктика-М» для мониторинга климата и окружающей среды в Арктическом регионе, запущенный в воскресенье ракетой-носителем «Союз-2.1б» с космодрома Байконур, выведен на орбиту, сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Пуск ракеты «Союз-2.1б» со спутником был осуществлен в воскресенье в 9.55 мск с 31-й площадки Байконура. В 10.04 мск разгонный блок «Фрегат» с аппаратом отделился от третьей ступени ракеты. Затем «Фрегат» вывел спутник на орбиту за счет трех включений маршевого двигателя.

«Связь с аппаратом установлена», – цитирует РИА «Новости» Рогозина.

Спутник со стартовой массой 2200 килограммов и расчетным сроком службы в семь лет создан в Научно-производственном объединении имени Лавочкина (предприятие Роскосмоса).

Космический аппарат предназначен для работы на высокоэллиптической орбите, что позволит ему решать задачи оперативной метеорологии, гидрологии, агрометеорологии, мониторинга климата и окружающей среды в Арктическом регионе. Для этого спутник оборудован двумя многозональными сканирующими устройствами (МСУ-ГС), которые будут делать многоспектральные изображения облачности и поверхности Земли в видимом и инфракрасных диапазонах.

Кроме того, на «Арктике-М» установлен гелиогеофизический аппаратурный комплекс (ГГАК-ВЭ) для контроля и прогноза вспышечной активности Солнца и радиационной обстановки в околоземном космическом пространстве, а также аппаратура для ретрансляции метеоинформации и сигналов от аварийных радиобуев международной космической поисково-спасательной системы КОСПАС-САРСАТ.

Ранее источник в ракетно-космической отрасли сообщил, что число пусков с космодрома Байконур в этом году вырастет более чем в два раза по сравнению с 2020 годом. Планируется вывести на орбиту три пилотируемых корабля «Союз», три грузовых «Прогресса», два модуля Международной космической станции, телекоммуникационные спутники связи «Экспресс-АМУ3» и «Экспресс-АМУ7», три группы аппаратов OneWeb и метеорологический спутник «Арктика-М».



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

31.10 / В Краматорске пройдет второй тур выборов мэра

06.09 / Обозреватель WP – «Боже, храни наши войска» — армия не поможет Трампу сохранить власть силой

10.09 / Американские ученые рассказали, как быстро снять зуд

25.06 / Собянин призвал москвичей повременить с возвращением детей в садики

27.08 / Рубль снизился к доллару

20.02 / Разумков подписал распоряжение о внеочередном заседании Рады

02.10 / Медицинское сообщество Омска ответило Навальному

10.07 / НАТО так зациклилось на России, что упустило из вида «китайскую угрозу»

27.06 / Отражена попытка атаки на систему онлайн-голосования по поправкам в Конституцию

08.10 / Президент Кыргызстана заявил что готов к диалогу со всеми, в том числе с объявившим себя премьером Жапаровым

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска