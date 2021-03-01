Стартовавший с Байконура спутник «Арктика-М» вывели на орбиту

01.03.2021, 1:28, Новости дня

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Первый российский спутник «Арктика-М» для мониторинга климата и окружающей среды в Арктическом регионе, запущенный в воскресенье ракетой-носителем «Союз-2.1б» с космодрома Байконур, выведен на орбиту, сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Пуск ракеты «Союз-2.1б» со спутником был осуществлен в воскресенье в 9.55 мск с 31-й площадки Байконура. В 10.04 мск разгонный блок «Фрегат» с аппаратом отделился от третьей ступени ракеты. Затем «Фрегат» вывел спутник на орбиту за счет трех включений маршевого двигателя.

«Связь с аппаратом установлена», – цитирует РИА «Новости» Рогозина.

Спутник со стартовой массой 2200 килограммов и расчетным сроком службы в семь лет создан в Научно-производственном объединении имени Лавочкина (предприятие Роскосмоса).

Космический аппарат предназначен для работы на высокоэллиптической орбите, что позволит ему решать задачи оперативной метеорологии, гидрологии, агрометеорологии, мониторинга климата и окружающей среды в Арктическом регионе. Для этого спутник оборудован двумя многозональными сканирующими устройствами (МСУ-ГС), которые будут делать многоспектральные изображения облачности и поверхности Земли в видимом и инфракрасных диапазонах.

Кроме того, на «Арктике-М» установлен гелиогеофизический аппаратурный комплекс (ГГАК-ВЭ) для контроля и прогноза вспышечной активности Солнца и радиационной обстановки в околоземном космическом пространстве, а также аппаратура для ретрансляции метеоинформации и сигналов от аварийных радиобуев международной космической поисково-спасательной системы КОСПАС-САРСАТ.

Ранее источник в ракетно-космической отрасли сообщил, что число пусков с космодрома Байконур в этом году вырастет более чем в два раза по сравнению с 2020 годом. Планируется вывести на орбиту три пилотируемых корабля «Союз», три грузовых «Прогресса», два модуля Международной космической станции, телекоммуникационные спутники связи «Экспресс-АМУ3» и «Экспресс-АМУ7», три группы аппаратов OneWeb и метеорологический спутник «Арктика-М».