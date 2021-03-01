 

Трамп не исключил участия в выборах президента США

01.03.2021, 1:28, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

На консервативной конференции CPAC в Орландо экс-президент США Дональд Трамп не исключил, что может вновь побороться за пост главы американского государства.

Это первое публичное выступление Трампа на мероприятии после истечения срока его полномочий на посту президента. «Замечательный путь, который мы начали вместе четыре года назад, далеко не закончен», – сказал он, добавив, что «намерен продолжить бороться» на стороне республиканцев. Трамп предсказал, что «демократы потерпят сокрушительное поражение на промежуточных выборах и однозначно потеряют Белый дом через четыре года». «Они уже потеряли Белый дом. Кто знает, может, я решу победить их в третий раз», – приводит его слова ТАСС.

При этом Трамп заявил, что не будет создавать какую-либо новую политическую партию, так как уже есть «Республиканская партия, и она будет единой и сильной, как никогда раньше». Трамп назвал сообщения о возможном создании нового политического объединения «фейковыми новостями».

Он заявил: «Мы все знали, что администрация Байдена будет плохой, но никто даже не представлял, насколько». По мнению Трампа, «у Джо Байдена был самый катастрофический первый месяц из всех президентов в современной истории» США. По его словам, вместо «Америка на первом месте» политика Байдена – «Америка на последнем месте», передает РИА «Новости».

В преддверии выступления Трампа были объявлены итоги проведенного во время мероприятия опроса, согласно которым 68% участников конференции выступили за участие Трампа в выборах в 2024 году. Против проголосовали 15% прошедших опрос. Отдельно отвечали на вопрос о том, за кого участники конференции проголосовали бы на праймериз республиканцев. Трамп набрал 55%, губернатор Флориды Рон Десантис – 21%, губернатор Южной Дакоты Кристи Ноэм – 4%. Без участия Трампа Десантис набирает 43%. При этом 97% опрошенных участников конференции заявили, что одобряют политику Трампа на посту президента.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.12 / Ученые рассказали, как собирать кукурузу по 100 центнеров с гектара

06.07 / Кремль не стал оценивать приговор журналистке Прокопьевой

03.10 / Украинские политики указали новую причину потери Крыма

16.11 / Лукашенко пообещал честно перераспределить полномочия президента

25.09 / Власти США собрались предъявить иск Google

25.09 / Российские предприниматели оценили изменения правил поверки бытовых счетчиков

27.06 / В Украине собираются с 1 сентября повысить минимальную зарплату

21.02 / Траулер в Баренцевом море подал сигнал бедствия

21.02 / Синоптики рассказали о погоде в Москве

19.08 / На форуме «Территория смыслов» впервые открылась смена «Служение Отечеству»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска