Трамп не исключил участия в выборах президента США

01.03.2021, 1:28, Новости дня

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На консервативной конференции CPAC в Орландо экс-президент США Дональд Трамп не исключил, что может вновь побороться за пост главы американского государства.

Это первое публичное выступление Трампа на мероприятии после истечения срока его полномочий на посту президента. «Замечательный путь, который мы начали вместе четыре года назад, далеко не закончен», – сказал он, добавив, что «намерен продолжить бороться» на стороне республиканцев. Трамп предсказал, что «демократы потерпят сокрушительное поражение на промежуточных выборах и однозначно потеряют Белый дом через четыре года». «Они уже потеряли Белый дом. Кто знает, может, я решу победить их в третий раз», – приводит его слова ТАСС.

При этом Трамп заявил, что не будет создавать какую-либо новую политическую партию, так как уже есть «Республиканская партия, и она будет единой и сильной, как никогда раньше». Трамп назвал сообщения о возможном создании нового политического объединения «фейковыми новостями».

Он заявил: «Мы все знали, что администрация Байдена будет плохой, но никто даже не представлял, насколько». По мнению Трампа, «у Джо Байдена был самый катастрофический первый месяц из всех президентов в современной истории» США. По его словам, вместо «Америка на первом месте» политика Байдена – «Америка на последнем месте», передает РИА «Новости».

В преддверии выступления Трампа были объявлены итоги проведенного во время мероприятия опроса, согласно которым 68% участников конференции выступили за участие Трампа в выборах в 2024 году. Против проголосовали 15% прошедших опрос. Отдельно отвечали на вопрос о том, за кого участники конференции проголосовали бы на праймериз республиканцев. Трамп набрал 55%, губернатор Флориды Рон Десантис – 21%, губернатор Южной Дакоты Кристи Ноэм – 4%. Без участия Трампа Десантис набирает 43%. При этом 97% опрошенных участников конференции заявили, что одобряют политику Трампа на посту президента.