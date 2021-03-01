Смешко: Есть объективные показатели, которые приближают Украину к возможному третьему Майдану

01.03.2021, 1:22, Новости дня

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В Украине возможен третий Майдан. Такое мнение бывший глава Главного управления военной разведки Минобороны, экс-глава Службы безопасности Украины Игорь Смешко выразил 28 февраля в эфире телеканала “Украина 24”.

“У нас есть объективные показатели, которые нас приближают к возможному третьему Майдану. Справедливость среди народа – это та вещь, где большинство активной части, используя несправедливость, как они ее понимают, может быть детонатором”, – сказал он.

Экс-глава СБУ считает, что “Украина не переживет третий Майдан”.

“Помните о том, что на границе у нас стоит полностью мобилизованная и подготовленная армия. И президент России также об этом много говорил: он пойдет так далеко, как мы ему разрешим. Он не пойдет, если у нас не будет внутренних условий, если он не сможет дипломатическим и информационным путем продать миру тезис “они неспособны к самоуправлению, потеря управляемости государства, хаос, и надо защитить русскоязычное население”, – объяснил Смешко.

По его словам, “на сегодняшний день очень угрожающая ситуация”.

“Майдан может стать возможностями, которые мы предоставим стране-агрессору для использования своих целей”, – заявил Смешко.

В Украине в XXI веке произошли два Майдана, получившие названия Оранжевая революция (2004 год) и Революция достоинства (2013–2014 годы).

В 2014 году Россия оккупировала Крым и начала вооруженный конфликт на Донбассе. Украинская разведка регулярно сообщает об усиленных военных подразделениях РФ на границе с Украиной, а также о возможной угрозе со стороны оккупированного полуострова.

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