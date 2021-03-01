 

В Ровенской области пьяный водитель въехал в забор пансионата, два человека погибли

01.03.2021, 1:22, Новости дня
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В Ровенской области 27 февраля автомобиль въехал в забор пансионата, в результате чего погибли два человека. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции области.

По данным правоохранителей, около 21.20 в селе Жобрин Ровенского района 33-летний водитель автомобиля Audi A6, двигаясь по улице Лесной в направлении местного санатория, не справился с управлением и въехал в бетонную арку заведения.

“В результате ДТП тяжелые травмы получили двое пассажиров – 35-летние жители. Несмотря на оказанную медиками экстренную помощь, они погибли на месте. 33-летний водитель, который в результате ДТП не пострадал, в соответствии с медицинским освидетельствованием, находился в нетрезвом состоянии. У него также отобрали образцы крови для определения опьянения”, – говорится в сообщении.

Водителя автомобиля задержали и поместили в изолятор временного содержания. Решается вопрос о сообщении ему о подозрении по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель двух людей). Ему грозит от пяти до 10 лет лишения свободы.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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