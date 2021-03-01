 

Быков: Политиков в России нет, единственный – это Навальный

01.03.2021, 1:22, Новости дня
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Единственным политиком в России можно считать только оппозиционера Алексея Навального. такое мнение российский поэт, писатель и журналист Дмитрий Быков выразил 26 февраля в эфире радиостанции “Эхо Москвы”.

“Политиков нет. Единственный политик сегодня в России – это Навальный. Вы знаете, где он находится. Надеюсь, что это ненадолго, но может оказаться что угодно. Он сейчас, с одной стороны, владеет ситуацией, создает повестку. С другой стороны, находится в полном распоряжении у государства. Что государство с ним придумает сделать, как оно будет им торговать, непонятно”, – сказал писатель.

Он отметил, что пока не видит людей, “которые могли бы развернуть деятельность такого масштаба”, как Навальный.

“[Илья] Яшин – очень перспективный человек, безусловно. Владимир Кара-Мурза – безусловно, очень интересный человек. Я слежу за их деятельностью с восторгом, восхищением и искренним одобрением. Но я при этом понимаю, что это пока еще явление не массовое. Политики в России как не было никакой, так и нет. Есть система подкупов, есть система шантажа, есть система угроз. А что получится дальше, я пока не понимаю”, – объяснил Быков.

По его словам, в России “есть ощущение даже не турбулентности, а какой-то ежесекундной готовности к катастрофе, и вот это вызывает ощущение зыбкости”.

17 января Навальный вернулся в Россию из Германии, где лечился после отравления боевым веществом класса “Новичок”. Политик был в коме 18 дней. Оппозиционер считает покушение на себя террористическим актом, организованным ФСБ по приказу президента РФ Владимира Путина.

Сразу после возвращения его задержали в аэропорту Шереметьево по делу “Ив Роше” и арестовали на 30 суток (в рамках дела он получил условный срок и должен был отмечаться у следователей, но не делал этого из-за лечения в Германии).

Симоновский суд Москвы 2 февраля на выездном заседании в Мосгорсуде заменил Навальному условный срок на реальный по делу “Ив Роше”. С учетом времени, проведенного под домашним арестом, политик пробудет в колонии общего режима два года и 6,5 месяца.

После ареста Навального в России начались массовые акции протеста. По оценке команды оппозиционера, в акциях 23 января по всей стране участвовало 250–300 тыс. человек, 31 января – 200−300 тыс. 2 февраля, в день суда над Навальным, в РФ прошли новые митинги, но они были не такими многолюдными. 4 февраля в штабе Навального сообщили, что до весны не намерены организовывать акции протеста. Однако через несколько дней передумали и анонсировали новую акцию, она состоялась 14 февраля.

20 февраля российский суд отказался выполнять решение Европейского суда по правам человека и освободить Навального и признал законным решение о замене политику условного срока на реальный.

25 февраля стало известно, что Навального этапировали из следственного изолятора “Матросская тишина” в Москве. Его адвокату Вадиму Кобзеву не сказали, куда именно увезли политика. По одной из версий, оппозиционера отправили в город Покров Владимирской области.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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