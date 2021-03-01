В аэропорту Борисполь задержали четырех иностранцев с поддельными загранпаспортами России

01.03.2021, 1:22, Новости дня

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В аэропорту Борисполь 27 февраля пограничники задержали четырех иностранцев с поддельными загранпаспортами Российской Федерации. Об этом 28 февраля сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

“Вчера ночью во время оформления рейса Киев – Ла-Романа пограничники отдельного контрольно-пропускного пункта “Киев” обнаружили четыре поддельных документа. Российскими загранпаспортами пытались воспользоваться четверо граждан Узбекистана, которые имели целью попасть в Доминиканскую Республику”, – говорится в сообщении.

В пограничной службе заявили, что задержали иностранцев для выяснения всех обстоятельств правонарушения.

Пограничники составили протоколы по ст. 204-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях (незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины), а также сообщили Нацполиции о выявлении признаков правонарушения, предусмотренного ст. 358 Уголовного кодекса Украины (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов).

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