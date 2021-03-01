Исследование выявило проблемы с осведомленностью о «побочке» лекарств у пожилых

01.03.2021, 1:04, Разное

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Непонимание ведет к неправильному лечению

Плохое понимание пользы и потенциальной опасности лекарств может приводить к тому, что люди принимают их неправильно. Известно, что из-за этого увеличивается число госпитализаций и смертей среди пожилых людей.

Одна из важных причин неправильного приема лекарств состоит в том, что врачи недостаточно четко доводят до пациентов информацию о них. Кроме прочего, они часто пренебрегают объяснением побочных эффектов. Когда люди «неожиданно» сталкиваются с нежелательным действием препаратов, они могут прекращать принимать их, если у них нет возможности быстро обсудить проблему с врачом.

Побочные эффекты – «новость» для многих пациентов

В новом исследовании ученые хотели понять, как хорошо усваивают люди старше 50 лет информацию о лекарствах во время визита к врачу.

Ученые проанализировали данные, которые были получение ранее в исследовании коммуникации врачей и пациентов. В нем участвовал 81 человек, всем в совокупности назначили 111 новых лекарств.

Оказалось, что люди старшего возраста обычно хорошо понимают данные о дозировках и длительности приема назначенных лекарств. Около 70% участников исследования владели этой информацией, даже если врач не объяснял им ее.

Однако если врач лично не информировал о потенциальных побочных эффектах лекарств, понимание пациентов в этом вопросе сильно страдало. В таком случае участники исследования считали, что 55% назначенных им лекарств совсем не имели нежелательных действий. Даже после объяснения со стороны врача, в 22% случаев люди считали препараты полностью безопасными.

Ученые сообщают, что примерно половина участников исследования обладала сравнительно высоким уровнем медицинской грамотности. Кроме того, при ответах на вопросы о понимании информации о лекарствах, они могли подсматривать в данные, которые предоставил им врач. То есть, в реальной жизни понимание людьми побочных эффектов может быть еще хуже.

Авторы научной работы считают, что врачам при общении с пациентов следует делать акцент не только на дозах лекарств и продолжительности курса, но и на побочных эффектах – при этом лучше убедиться, что человек хорошо усвоил эту информацию.