Политика: Как мятеж Кронштадта изменил ход советской истории

01.03.2021, 0:38, Новости дня

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«Если бы после перехода под контроль восставших старой столицы – Петрограда – произошла волна коллапсов власти в других регионах, мы имели бы другой финал революции. Установилась бы другая конфигурация власти, без ленинского Совнаркома», – сообщил газете ВЗГЛЯД историк Александр Шубин, комментируя шансы на успех вспыхнувшего ровно 100 лет назад антибольшевистского восстания в Кронштадте.

Ровно век назад – 28 февраля 1921 года – в Кронштадте матросы линкора «Петропавловск» собрали митинг и приняли резолюцию с призывом покончить с военным коммунизмом, продразверсткой и «режимом комиссаров». С этого начались события, вошедшие в советскую историю как Кронштадтский мятеж. Восставшие потребовали разрешения частной торговли и кустарного производства, свободы слова, амнистии членам социалистических партий, арестованным после Октября 1917 года.

Поначалу в Петрограде у Ленина даже не нашлось надежных войск для карательной экспедиции – в частях самой Красной армии шло брожение, многие сочувствовали восставшим. Лишь 7 марта правительственные силы под командованием будущего маршала Михаила Тухачевского вышли к крепости по льду и начали штурм. Но осада провалилась, войска отступили, а один из атакующих отрядов – курсанты из Петергофа – и вовсе перешел на сторону мятежников. В ходе второго штурма 16 марта войскам Тухачевского удалось ворваться в крепость, но и после этого еще двое суток в Кронштадте продолжались уличные бои.

Многие считают, что мятежники отчасти добились своего, поскольку сумели изменить историю Советской России. Большевики, не ослабляя своей железной хватки, дали измученной Гражданской войной стране передышку. На смену военному коммунизму пришел НЭП – новая экономическая политика.

О том, каковы были шансы восставшего Кронштадта на победу, в интервью газете ВЗГЛЯД рассказывает доктор исторических наук, профессор РГГУ, главный научный сотрудник Института всеобщей истории РАН Александр Шубин.

ВЗГЛЯД: Александр Владленович, раз повстанцы всерьез рассчитывали на победу, значит, в Петрограде тогда опять сложилась революционная ситуация?

Александр Шубин: Да, восставшие кронштадтцы надеялись повторить успех 1917 года, избежав его ошибок. Как и четыре года назад, в конце февраля 1921-го в Петрограде начались рабочие волнения. Заводы закрывались из-за нехватки топлива, но рабочих держали на предприятии, – на случай, если вдруг будет работа и понадобятся их руки. А пайки были голодные. Прибавьте административный произвол. Вот в столице Октября и начались волнения рабочих.

Александр Шубин (фото: ИСТОРИЯ.РФ/YouTube)

Узнав о волнениях, матросы направили в Петроград делегацию, чтобы выяснить положение. Делегаты вернулись в Кронштадт возбужденные и возмущенные. 28 февраля и 1 марта на Якорной площади Кронштадта собрались многотысячные митинги. Была принята резолюция с требованием провести свободные перевыборы Советов, освободить из заключения социалистов и анархистов, предоставить им право агитации, разрешить крестьянам свободно распоряжаться своей землей (но без наемного труда) и другими. На митинг прибыл сам Михаил Калинин, председатель ВЦИК, то есть номинальный глава Советского государства, но и он не смог переубедить толпу. 2 марта Кронштадтский совет был переизбран, был создан Военно-революционный комитет, лидером которого стал Степан Петриченко, писарь с «Петропавловска», авторитетный человек на своем корабле. В ВРК входили представители матросов, солдат и рабочих. Советская власть объявила события в Кронштадте мятежом.

В ночь на 3 марта ревком арестовал коммунистов, которые не поддержали выступление. Их заключили под стражу. Надо отметить, что восставшие обращались с арестованными большевиками достаточно гуманно, никаких пыток и казней не было. Кстати, отвечал за охрану пленников анархист.

ВЗГЛЯД: Можно ли считать, что кронштадтцы были более образованы, умели критически мыслить, в отличие от вчерашних крестьян и рабочих, служивших в пехоте?

А. Ш.: Преимущества при наборе во флот имели люди с какими-то техническими знаниями, но нельзя сказать, что это была какая-то интеллектуальная элита по сравнению с сухопутными войсками или с заводскими рабочими. Восстание в Кронштадте произошло одновременно с восстаниями крестьян, волнениями рабочих – и исходило из одинаковых причин. У 99% населения страны были тогда родственники в деревне, потому что страна была преимущественно крестьянская. Конечно, матросы получали письма, в которых рассказывалось и про голод, про насилие коммунистических властей.

Матросы воспринимали себя как гарантов революции, многие из них участвовали в событиях 1917 года. Поэтому они считали себя вправе «подправить» советскую власть, «переродившуюся в тиранию большевиков», вернуть ее к демократическим идеалам Октября. При этом матросы выступали поверх своих «узкосословных» эгоистических интересов – за свободу распоряжения землей, за советскую многопартийность, за прекращение репрессий против левых активистов, за улучшение жизни рабочих.

ВЗГЛЯД: Известно, что к восставшим матросам примкнули военспецы во главе с генерал-майором Козловским. Эти бывшие царские офицеры сыграли важную роль?

А. Ш.: Козловский просто оказался единственным генералом в крепости. И в восстании он тоже участвовал как спец, а не как предводитель. И другими военспецами он не командовал. Конечно, большевики потом всячески подчеркивали участие в мятеже этих нескольких бывших царских офицеров, стараясь сформировать мнение, что это был белогвардейский мятеж. Но плюрализм восставших был очень левый, это видно по документам – они требовали, чтобы в Советах имели свой голос левые социалисты и анархисты. Ни о каком «белом» повороте речь не шла даже близко.

Многие военспецы, служившие в Красной армии, в глубине души критически относились к советской власти. Однако

другие бывшие дореволюционные офицеры во главе с Михаилом Тухачевским – участвовали в подавлении восстания. Они считали, что государство должно подавлять мятежи.

ВЗГЛЯД: Известно, что ВРК планировал отправить суда в Петроград, высадить десант и опереться на сочувствующих восстанию красноармейцев. Был ли и у Петриченко шанс выиграть, стать вождем третьей революции в России? Не зря же Ленин назвал это восстание угрозой, «во многом превосходящей действия и Юденича, и Корнилова вместе взятых».

А. Ш.: Конечно, если бы Финский залив не был скован льдами и восставшие смогли бы войти в Неву, высадить десант в Петрограде, их шансы на успех увеличились бы. Получили бы они поддержку рабочих? Вполне возможно, хотя с началом восстания в Кронштадте рабочие приостановили свои выступления, заняв выжидательную позицию. Но недовольство в городе сохранялось, и в случае десанта нашлись бы питерцы, готовые примкнуть к матросам. По мере расширения движения его вектор стал бы смещаться вправо, хотя и не очень далеко. Белое движение было разбито и дискредитировано, а вот популярность левых противников большевиков сохранялась. Хотя вскоре ВЧК сообщила о разоблачении «Петроградской боевой организации В.Н. Таганцева», в которую входил Николай Гумилев. Так что спектр тех, кто мог составить антибольшевистские силы в Петрограде, был бы несколько правее, чем Кронштадтский ВРК во главе с Петриченко.

Могло быть поднято на щит требование созыва разогнанного в 1918 году Учредительного собрания. Если бы Петроград отпал от советской зоны, то это дало бы мощный импульс антибольшевистским выступлениям по всей стране – появился бы новый центр консолидации многочисленных повстанческих движений. Да и Врангель мог еще при поддержке Антанты предпринять вылазку на Черноморском побережье. Хотя Британия в это время уже договаривалась с большевиками, но Франция была настроена более агрессивно.

Получился бы еще один виток Гражданской войны, вероятно последний – население уже очень устало от нее. Если бы после перехода под контроль восставших старой столицы – Петрограда – произошла волна коллапсов власти в других регионах, мы имели бы другой финал революции. Установилась бы другая конфигурация власти, без ленинского Совнаркома. Но… залив не растаял.

ВЗГЛЯД: 7 марта Тухачевский начал штурм восставшей крепости, который продолжался до 18 марта, а тем временем 15 марта на съезде объявили НЭП. Получается, Ленин велел мятеж подавить, но часть требований мятежников все же выполнил. Правда, только экономическую часть. В стране были восстановлены элементы капитализма.

А. Ш.: Все дискуссии в руководстве партии о дальнейшем пути к социализму после победы над белыми возникли до восстания, оно не было их причиной. То, что станет известно, как новая экономическая политика (НЭП), разрабатывалось еще в начале года. Но Кронштадт оказался последним аргументом, благодаря которому Ленин смог провести решение об отмене продразверстки на Х Съезде РКП(б), который по совпадению собрался в те же самые дни в Москве. Восстание матросов, «красы революции», показало всем, что нужно скорее принимать меры. Еще раньше, в 1920-м, началась «профсоюзная дискуссия» – по существу о новой социальной структуре советского общества, в которой с одной стороны выступали Ленин и Зиновьев, с другой стороны – Троцкий, с третьей – Бухарин. Рабочая оппозиция и демократические централисты выступали за отказ от концентрации власти в Совнаркоме и большевистской верхушке. Но Ленин демократические идеи однопартийцев не поддержал.

В конечном счете на перемену курса большевиков заставил пойти не Кронштадт, а разраставшаяся крестьянская война. Невозможно было приступать к преобразованиям, когда повсеместно гремела стрельба в селах, поезда не могли ходить по стране, поскольку постоянно подвергались нападениям. Поэтому восстание моряков оказалось «вишенкой на торте». Стало понятно, что народное недовольство уже переливает через край, и трудящиеся массы идти прямой дорогой к коммунизму ценой таких лишений и жертв не настроены.

На фоне Кронштадтского восстания Ленин понял, что затянул с уступками, поэтому он пошел на них достаточно масштабно, быстро. В итоге нашел новую дорогу к тем идеалам, которые он и его сторонники ставили перед собой. В РФ было мощное влечение к созданию посткапиталистического общества. НЭП в той ситуации казался Ленину выходом долгосрочного характера.

Кстати, на съезде под предлогом Кронштадта Ленин, кроме нового экономического курса, провел также другую важную реформу. Съезд запретил в партии фракции и группировки. Этим была поставлена точка не только в профсоюзной дискуссии, но и вообще в вопросе плюрализма мнений. Демократия подавлялась и в партии, и за ее пределами.

ВЗГЛЯД: Почему Ленин бросил на штурм Кронштадта вместе с обычными войсками еще и делегатов съезда?

А. Ш.: В Кронштадт в том числе отправили и часть оппозиционно настроенных коммунистов – тех, кто выступал за демократизацию, как и восставшие, хотя и по-другому. Это устраивало и Ленина (они не болтались под ногами во время голосований), и позволяло самим оппозиционерам доказать свою преданность делу партии. Коммунисты-оппозиционеры были даже полезнее обычных, они показывали, что и сами коммунисты могут выступать за ограниченную демократию.

Степан Петриченко (фото: Public domain)

Прибывшие на подступы к Кронштадту делегаты должны были морально вдохновить войска и следить за тем, чтобы штурмующие сами не вдохновились идеями кронштадтцев. В Москве опасались, что красноармейцы могут детонировать от кронштадтского взрыва. Ведь некоторые красноармейцы отказывались стрелять «по своим».

ВЗГЛЯД: Повстанцы выступали за Советы без коммунистов или просто за то, чтобы в Советы могли попасть и другие партии, кроме коммунистов?

А. Ш.: Кронштадт выступал за перевыборы Советов. Могли участвовать и коммунисты. Кстати, и Степан Петриченко был большевиком, который просто разочаровался в партии, но не в идеях Октябрьской революции. Он покинул партию еще до восстания. Лозунг «Власть Советам, а не партиям» был опубликован в газете восставших, но не являлся общепринятым.

Мы можем вспомнить, что в тот момент Нестор Махно продолжал действовать на юге России, а Махно тоже был за Советы. Только в его вариации 1921 года Советы подразумевались без коммунистов вообще. Сам себя он считал анархо-коммунистом, но коммунистов-большевиков махновцы уничтожали. Махновское движение продолжалось до конца лета того же года. Различные выступления в Сибири – за Советы, но против коммунистов – тоже продолжались достаточно долго. Была роговщина-новоселовщина, другие восстания.

Кронштадт нужно рассматривать в контексте того, что вся страна полыхала в тот момент под левыми лозунгами – от созыва Учредительного собрания до анархистских идей.

ВЗГЛЯД. Как сложилась судьба Степана Петриченко?

А. Ш.: После поражения он, как и тысячи других повстанцев, ушел по льду в Финляндию. Позднее стал сотрудничать с советской разведкой. После войны Петриченко был арестован в Финляндии, передан СССР и умер в заключении.

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