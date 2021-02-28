Минпромторг полностью исключил возможность дефицита продуктов

28.02.2021, 23:48, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Дефицит продуктов на полках российских магазинов полностью исключен, сообщил Минпромторг России, комментируя материалы Bloomberg.

Bloomberg заявило, что рост цен на продукты питания в мире вызовет наибольший резонанс в крупнейших странах со средним уровнем дохода населения, жители которых тратят на еду большую часть потребительской корзины. К числу таких стран агентство отнесло Россию, Бразилию, Нигерию, Турцию и Индию, передает ТАСС.

Минпромторг подчеркнул, что отсутствуют «фундаментальные предпосылки для резкой разбалансировки рынка в ценовом плане». У правительства «достаточно инструментов, чтобы вовремя отреагировать, если ситуация будет этого требовать», заявили в ведомстве. Минпромторг указал на развитую и диверсифицированную систему торговли в России, а также сообщил, что находится в постоянном контакте с торговыми сетями, Минсельхозом, Минэкономразвития и ФАС.

Минэкономразвития назвало аналитику Bloomberg «спекулятивной». Ведомство отметило, что совместно с ФНС и Росстатом ведет «оперативный мониторинг цен на продукты» и может «своевременно отслеживать колебание и влияние роста мировых цен на внутренние». Отмечается, что «правительство сосредоточено в целом на экономических инструментах, чтобы снижать влияние роста мировых цен на внутренние, а также на адресных мерах поддержки производителей в регионах».

Минсельхоз также заявил, что «основания для скачкообразного повышения стоимости продуктов питания отсутствуют, при этом в РФ продовольствие остается одним из самых доступных в Европе», а правительство РФ занимается стабилизацией цен на базовые продукты питания. Сейчас динамика цен производителей товаров сельского хозяйства на основные категории продовольствия соответствует сезонным тенденциям. Ситуация на рынке АПК стабильна, дефицита каких-либо видов продовольствия не ожидентся. Производство продукции российского АПК показывает рост, по многим показателям перевыполняются пороговые значения Доктрины продовольственной безопасности, сообщил Минсельхоз.

В декабре президент РФ Владимир Путин обратил внимание на рост цен базовых продуктов питания в стране, подчеркнув, что «пандемия здесь ни при чем». После этого правительство объявило о комплексе мер, среди них – заключение соглашений о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло российского производства, которые действуют до 1 апреля 2021 года.