Израиль нанес ракетные удары по Сирии

28.02.2021, 23:48, Новости дня

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Сирийские силы противовоздушной обороны (ПВО) отражают атаку со стороны Израиля, сообщают информационные агентства.

SANA сообщает, что «зенитчики отражают ракетную атаку в небе Дамаска». По словам военного источника, средства ПВО «отразили атаку и поразили большую часть ракет», передает ТАСС.

Напомним, Израиль регулярно наносит ракетные авиаудары по Сирии, в основном по пригородам Дамаска. Опасения Израиля связаны с тем, что Тегеран устанавливает в Сирии свои ракеты, которые способны с территории САР достичь израильских городов. Практически каждый авиарейс или наземный конвой из Ирана в Сирию сопровождается ракетной атакой Израиля.