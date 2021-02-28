 

Болгарский евродепутат открестился от призыва к санкциям против РФ в ЕП

28.02.2021, 23:48, Новости дня
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Депутат Европарламента от Болгарии Ангел Джамбазки заверил, что не предлагал новые санкции против России.

Он заявил, что «не подписывал вопрос к Еврокомиссии о «шпионском скандале». Также депутат «не ставил вопрос о расширении в связи с этими событиями санкций». Джамбазки предположил, что произошла «техническая, вероятно, или глупая ошибка». 

«Все вопросы, которые связаны с Российской Федерацией мы рассматриваем особенно внимательно, потому что у наших стран существуют давние эмоциональные и исторические связи, у нас взаимные политические интересы», – приводит его слова ТАСС.

Евродепутат сообщил, что не собирается продвигать антироссийские интересы. По его словам, в «группе европейских консерваторов», в которой он состоит, есть «различные люди из разных стран». Некоторые из них придерживаются иных взглядов, чем сам Джамбазки. «Вероятно, что этот вопрос мог быть задан кем-то из них. В любом случае это вопрос, а не инициатива», – сказал он.

Напомним, сообщалось, что Джамбазки поднял вопрос о возможности расширения санкций против РФ за якобы проводимую Москвой шпионскую деятельность в Болгарии. В сентябре 2020 года МИД Болгарии заявил, что высылает из страны двух российских дипломатов из-за подозрения в шпионаже. В свою очередь посольство РФ в Софии сообщило, что Болгария выслала из страны двух сотрудников торгпредства, при этом доказательств, подтверждающих осуществление деятельности, несовместимой с их статусом, представлено не было.



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