Лавров пожаловался генсеку Совета Европы на дискриминацию русскоязычных в Украине

28.02.2021, 23:42, Новости дня

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В Украине происходит дискриминация русскоязычного населения. Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявил генеральному секретарю Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич в послании, которое было опубликовано 28 февраля на сайте внешнеполитического ведомства России.

Обращение было приурочено к 25-летию вступления РФ в Совет Европы.

“Отсутствие надлежащей реакции на такие массовые и долгосрочные нарушения прав человека, как дискриминация русского и русскоязычного населения в Украине и в странах Балтии, расшатывает авторитет Совета Европы”, – заявил Лавров.

По его словам, “организация, возникшая на руинах Второй мировой войны, не должна равнодушно взирать на проявления исторического ревизионизма и возвеличивание пособников нацистов”.

Совет Европы основан в 1949 году, в его состав входят 47 государств. Россия стала членом Совета Европы в феврале 1996 года, Украина – в ноябре 1995-го.

16 июля 2019 года в Украине вступил в силу закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. В законе указано, что украинский – единственный государственный язык в Украине. Этот статус предполагает обязательность использования украинского языка по всей стране в органах государственной власти и местного самоуправления, а также в публичных сферах общественной жизни.

Действие закона не распространяется на сферу частного общения и религиозных обрядов.

Проведенное в феврале 2021 года социсследование Киевского международного института социологии и социологической компании SOCIS показало, что 52,7% украинцев дома разговаривают только на украинском языке. 23,5% опрошенных сообщили, что общаются дома на русском, еще 22,5% – и на русском, и на украинском.

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