Прививки против коронавируса, вероятно, придется делать каждые год-полтора — BioNTech

28.02.2021, 23:42, Новости дня

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Вакцинироваться против коронавирусной инфекции COVID-19, вероятно, придется каждый год или полтора, для того чтобы уменьшить случаи повторного распространения вируса. Об этом 28 февраля рассказал Bild глава компании BioNTech Угур Шахин.

По его словам, вакцина BioNTech защищает от большинства известных мутаций, а самым простым способом для защиты от новых штаммов коронавируса является введение третьей дозы вакцины. Он подчеркнул, что такой вариант вакцинации может обеспечить сильную иммунную защиту, что “даже более заразный штамм не сможет ее преодолеть”.

По данным израильского исследования, во время которого изучили более 560 тыс. вакцинированных, после прививок количество людей с положительным ПЦР-тестом на коронавирус уменьшилось на 92%, рассказал Шахин.

В мире по состоянию на 28 февраля сделали более 236 млн прививок от коронавируса в 103 странах. Об этом свидетельствуют данные агентства Bloomberg.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 28 февраля, в мире коронавируснyю инфекцию подтвердили у почти 114 млн человек, 2,5 млн – умерло, около 64,4 млн выздоровели.

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