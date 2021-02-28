“Украина воюет с Россией”. Глава МИД Литвы выступил против использования российской вакцины от коронавируса

28.02.2021, 23:42, Новости дня

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Европейскому союзу не стоит использовать российскую вакцину от коронавируса “Спутник V”. Такое мнение глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис выразил “Радіо Свобода” в интервью, опубликованном 28 февраля.

Об этом он заявил в ответ на реплику журналистки, что Литва категорически отказалась вакцинироваться российским препаратом.

“Мы считаем, что вакцина “Спутник” является странным инструментом в руках [президента РФ Владимира] Путина. Первое, что привлекает внимание – что вместо того, чтобы вакцинировать российских граждан, он продает эту вакцину. Не похоже на то, что так поступал бы политик и гражданин, обеспокоенный чьим-то здоровьем”, – сказал дипломат.

Он считает, что “если вы действительно производите такую хорошую вакцину, как рассказываете, то, наверное, сначала вы должны вакцинировать своих граждан”.

“А когда вы вакцинировали миллион граждан, а продаете за границу миллиард вакцин – это выглядит странно. Поэтому, по нашему мнению, это скорее геополитический проект, чем проект из сферы здравоохранения. Мы в Литве исходим из того, что есть ряд вакцин, одобренных в ЕС и США, их должно хватить, если не будет больше сокращений. Также мы не хотим, чтобы нашим партнерам пришлось делать сложный выбор. Украина воюет с Россией. И мы не хотели бы, чтобы вам пришлось решать, покупать или не покупать “Спутник V”, нужен он или нет”, – объяснил Ландсбергис.

Вакцина “Спутник V”, разработанная центром имени Гамалеи, была зарегистрирована в России 11 августа 2020 года. Путин утверждал, что она эффективна, формирует устойчивый иммунитет и прошла все проверки.

В то же время вакцина подверглась критике в научном сообществе, так как она была зарегистрирована до прохождения третьей фазы клинических испытаний. В России заявляли о 95-процентной эффективности. Международный журнал The Lancet писал об эффективности на уровне 91,6%.

При этом ряд российских ученых отмечали, что ускоренный подход к регистрации вакцины противоречит научным и этическим нормам разработки лекарств. Получившие прививку россияне жаловались на различные побочные эффекты – жар, потерю обоняния, повышенное давление.

В Евросоюзе вакцина “Спутник V” не одобрена. В России проходит массовая вакцинация отечественным препаратом, его также одобрили, по данным производителя, в Беларуси, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае и ряде других стран. Единственной европейской страной, согласовавшей использование “Спутник V”, является Венгрия.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время выступления в Брюсселе 17 февраля выразила удивление тем, что Россия предлагает другим странам “Спутник V”, не вакцинировав собственное население.

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