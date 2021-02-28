 

Мнение: Заелись, зажрались, пресытились

28.02.2021, 23:16, Разное
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Плохо и невкусно живём в Москве.

Во всём, конечно, виноват Собянин.

Выложила в родительском чате предложение забрать коробку с детскими овощными пюре. Реакции были следующие:
– "едим только мясные";
– "можете отобрать нам только брокколи (кабачок, тыкву)?"
– "а фруктовыми не поделитесь?"
– "если никто не возьмёт, заберу для собачек".

Эти пюре – из ежемесячного городского набора для малышей – "от мэра". Средняя цена 30-40 руб/банка. Помимо них дети также бесплатно получают пюре фруктовые и мясные, соки, молоко, сухие каши, кефир, смеси. У нас этим добром забиты шкафы. Наша малышня ест всё, кроме овощных пюре. Видимо, у других родителей так же.

Обделенное поколение. Тыквокабачки традиционно достаются знакомой бабуле, чаду войны, своей пенсией вскармливающей хронически безработного тридцатилетнего внука. Она ест всё. Насчёт внука не уверена.

Источник: Достало



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