Мясников дал советы для правильной сдачи крови на анализ
28.02.2021, 22:58,
Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24
Перед любым анализом необходимо исключить употребление алкоголя, а вот отказываться от завтрака нужно не всегда, рассказал врач и телеведущий Александр Мясников.
«Если вам трудно и вы не можете без завтрака, то лучше уточнить у доктора, обязательно ли приходить натощак», – дал совет эксперт в эфире телеканала «Россия 1», информирует РИА «Новости».
Мясников уточнил, что отказаться от еды перед забором крови нужно в том случае, если вы проверяете уровень глюкозы или холестерина.
Также перед процедурой необходимо предупредить врача о принимаемых препаратах.
Эксперт посоветовал не пытаться самостоятельно расшифровать результаты лабораторных исследований и ставить себе диагноз. Разрешить проблему способен только врач.
Ранее Мясников рассказал о смертельной опасности домашних солений.
Смотреть комментарии → Комментариев нет