Мясников дал советы для правильной сдачи крови на анализ

28.02.2021, 22:58, Новости дня

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Перед любым анализом необходимо исключить употребление алкоголя, а вот отказываться от завтрака нужно не всегда, рассказал врач и телеведущий Александр Мясников.

«Если вам трудно и вы не можете без завтрака, то лучше уточнить у доктора, обязательно ли приходить натощак», – дал совет эксперт в эфире телеканала «Россия 1», информирует РИА «Новости».

Мясников уточнил, что отказаться от еды перед забором крови нужно в том случае, если вы проверяете уровень глюкозы или холестерина.

Также перед процедурой необходимо предупредить врача о принимаемых препаратах.

Эксперт посоветовал не пытаться самостоятельно расшифровать результаты лабораторных исследований и ставить себе диагноз. Разрешить проблему способен только врач.

Ранее Мясников рассказал о смертельной опасности домашних солений.