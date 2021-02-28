Премьер Венгрии привился китайской вакциной от COVID

28.02.2021, 22:58, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан вслед за президентом страны Яношем Адером сделал прививку от коронавируса китайским препаратом от фармацевтической компании Sinopharm, сообщил официальный представитель венгерского правительства Золтан Ковач.

«Премьер-министр Орбан сегодня получил вакцину против COVID-19 от Sinopharm», – написал Ковач в Twitter.

Сообщение он сопроводил фотографиями, на которых Орбан запечатлен в момент вакцинирования, а также изображением вакцины.

Напомним, Венгрия одобрила применение российской вакцины от коронавируса «Спутник V» для массовой вакцинации населения. В феврале врачи в Венгрии начали вакцинацию населения от коронавируса российским препаратом «Спутник V».