В Мьянме на протестах погибли 18 человек – ООН

28.02.2021, 22:54, Новости дня

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В результате разгона участников акции протеста против переворота в Мьянме по меньшей мере 18 человек погибли, более 30 ранены. Об этом 28 февраля сообщила официальный представитель верховного комиссара ООН по правам человека Равина Шамдасани.

“Смертельные случаи наступили в результате стрельбы боевыми патронами по толпе в Янгоне, Тавое, Мандалае, Мьейе, Баго и Пакхоуку”, – говорится в сообщении.

В ООН отметили, что против протестующих применялся слезоточивый газ, световые и шумовые гранаты.

Шамдасани рассказала, что Управление ООН по правам человека решительно осуждает эскалацию насилия в Мьянме и призывает военных незамедлительно прекратить использовать силу против мирных манифестантов.

В Управлении верховного комиссара ООН по правам человека потребовали освободить “всех незаконно задержанных, включая членов демократически избранного правительства”.

Военные в Мьянме 1 февраля отстранили от власти правительство Аун Сан Су Чжи и задержали других руководителей правящей партии “Национальная лига за демократию” и членов правительства. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил обеспокоенность произошедшим в Мьянме. Он назвал переворот серьезным ударом по демократическим реформам в стране. Вашингтон заявил о пересмотре санкционного режима против Мьянмы из-за военного переворота.

После переворота в стране начались акции протеста. В связи с ними власти ограничили работу Facebook, Instagram, Messenger и некоторых серверов WhatsApp. 4 февраля власти Мьянмы поручили ввести блокировку Facebook и его сервисов для “сохранения стабильности” в стране.

14 февраля в Мьянме почти полностью отключили интернет.

20 февраля сотни людей вышли на демонстрацию в поддержку работников департамента внутреннего водного транспорта, которые столкнулись с давлением властей. В ходе акции протеста два человека были убиты и 20 получили ранения.

Социальная сеть Facebook удалила страницу вооруженных сил Мьянмы на следующий день после убийств митингующих на акциях протеста против переворота.

22 февраля в Мьянме несогласные с захватом власти военными устроили всеобщую забастовку.

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