Исследование: Не все люди с ожирением подвержены риску кардиометаболических заболеваний

28.02.2021, 22:50, Разное

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Специалисты Копенгагенского университета провели исследование, подтверждающее, что не все люди, живущие с ожирением, подвержены риску кардиометаболического заболевания. Согласно полученным данным, до 45% людей с избыточной массой тела имеют нормальный уровень глюкозы и липидов и нормальное артериальное давление.

Исследователи определили ряд генов, защищающих людей с ожирением от некоторых негативных последствий избыточного веса и снижающих риск кардиометаболических заболеваний. У людей, страдающих от ожирения, часто наблюдается повышение артериального давления, нездоровый уровень глюкозы в крови, что увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, диабета второго типа и метаболического синдрома.

Результаты опубликованного в журнале Nature Metabolism исследования могут помочь в создании новых методов лечения, которые позволят снизить вероятность развития диабета и кардиометаболических заболеваний у людей с ожирением. По словам Туомаса Килпелайнена из Копенгагенского университета, гены, помогающие поддерживать здоровую жировую ткань, также принимают участие в различных функциях организма, включая регуляцию и развитие жировых клеток, распределение жира в организме.

Связь ожирения и диабета

Увеличение веса и индекса массы тела связаны с ростом заболеваемости диабетом первого и второго типа. Исследователи обнаружили повышенный уровень неэстерифицированных жирных кислот, глицерина, гормонов, цитокинов и других веществ, которые участвуют в развитии инсулинорезистентности у людей с ожирением. Оно также связано с дисфункцией β-клеток поджелудочной железы, что приводит к недостаточному контролю уровня глюкозы в крови. Отказ β-островковых клеток поджелудочной железы наряду с инсулинорезистентностью может сделать людей с ожирением более склонными к развитию диабета.

Ожирение и сердечно-сосудистые заболевания

У некоторых людей ожирение также может увеличить риск сердечных заболеваний. Ожирение может повысить уровень плохого холестерина и триглицеридов, снизить уровень хорошего холестерина липопротеинов высокой плотности (ЛПВП). Это также может вызвать повышение кровяного давления, поскольку людям с избыточным весом требуется больше крови для снабжения организма кислородом и питательными веществами. Высокое кровяное давление – частая причина сердечного приступа, поэтому люди с ожирением более восприимчивы к нему.

У людей с полнотой есть большой риск развития диабета, способного увеличить их шансы на развитие сердечных заболеваний. Это связано с тем, что высокий уровень глюкозы в крови со временем может вызвать повреждение кровеносных сосудов и нервов, которые контролируют сердце. По данным Американской кардиологической ассоциации, диабетики в два-четыре раза чаще подвержены риску развития сердечно-сосудистых заболеваний, и около 68 процентов людей в возрасте 65 лет и старше с диабетом страдают подобными заболеваниями.

Медики рекомендуют поддерживать вес в здоровом диапазоне для профилактики возникновения кардиометаболических заболеваний, регулярно заниматься спортом и придерживаться полноценной сбалансированной диеты. Следует отказаться от фастфудов, кондитерских изделий, выпечки, копченых мяса и рыбы, алкогольных напитков и продуктов с острыми приправами и специями, а также изделий, содержащих трансжиры. Соблюдение данных рекомендаций позволит свести к минимуму риск развития опасной патологии.

Источник: www.thehealthsite.com