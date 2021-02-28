Задержан выстреливший из ружья в росгвардейца в КЧР мужчина

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28.02.2021, 22:39, Новости дня
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Один из подозреваемых в нападении на силовиков в Карачаево-Черкесии задержан, информирует МВД по республике.

Как информирует ведомство в Instagram, личности напавших на правоохранителей установлены. При «проведении оперативно-розыскных мероприятий, подозреваемого в причинении огнестрельного ранения задержали в Черкесске». Задержанный не оказывал сопротивления и добровольно сдал «охотничье ружье, из которого производил выстрел в правоохранителя». Осуществляются «мероприятия по установлению местонахождения второго подозреваемого». Подозреваемый задержан сотрудниками ЦПЭ МВД по КЧР совместно с УФСБ РФ по КЧР.

Напомним, два правоохранителя получили ранения при проверке документов водителя «Нивы» в Малокарачаевском районе. В салоне находились два человека, которые ответили на законное требование сотрудников предъявить документы нецензурной бранью. После этого водитель машины нанес ножевое ранение полицейскому, а пассажир из охотничьего ружья выстрелил в сотрудника Росгвардии, росгвардеец получил огнестрельное ранение. Злоумышленники скрылись с места происшествия.

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Публикация от МВД по Карачаево-Черкесии (@mvd.kchr)



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