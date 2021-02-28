 

МВД Белоруссии оценило ситуацию в стране

28.02.2021, 22:39, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Ситуация с обеспечением безопасности в Белоруссии находится под контролем органов правопорядка, сообщил глава МВД страны Иван Кубраков.

Он заверил, что «обстановка находится под контролем», правоохранители «обеспечивают безопасность граждан и способны обеспечить охрану общественного порядка на улицах». По словам министра, во всех городах Белоруссии население чувствует себя в безопасности. Как сообщил Кубраков, «события августа» продемонстрировали, что страна рискует потерять «спокойные улицы Минска, спокойные улицы городов, на которых пытались устроить хаос». «То, что создавали многие поколения, можно за один миг и очень быстро потерять», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на ОНТ.

Напомним, после президентских выборов в Белоруссии начались массовые протестные акции. На выборах победил Александр Лукашенко, он официально вступил в должность 23 сентября. Экс-кандидат в президенты республики и лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская считает, что протесты в Белоруссии «не стухли», массовые акции возобновятся весной.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.08 / Роспотребнадзор рекомендовал колледжам перевести занятия заочников в онлайн-формат

02.07 / ЦИК обработал 90% протоколов голосования по поправкам в Конституцию

20.08 / Стало известно, что Навальный выпивал перед госпитализацией

05.12 / Над аннексированным Крымом запустили 20-метровый флаг Украины

09.12 / Полицейские задержаны в Москве за вымогательство с угрозой возбудить дела о наркотиках

10.08 / Первые итоги президентских выборов в Беларуси

26.12 / Украинские пограничники ответили на заявление Лукашенко о “тоннах оружия” из Украины

17.08 / МВД Беларуси сообщило о взрыве около универмага в Минске

16.09 / Лукашенко выдвинул условие переориентации грузопотоков с Прибалтики на Россию

15.09 / В Украине с 2021 года станет обязательным ВНО по математике

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска