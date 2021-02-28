МВД Белоруссии оценило ситуацию в стране

28.02.2021, 22:39, Новости дня

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Ситуация с обеспечением безопасности в Белоруссии находится под контролем органов правопорядка, сообщил глава МВД страны Иван Кубраков.

Он заверил, что «обстановка находится под контролем», правоохранители «обеспечивают безопасность граждан и способны обеспечить охрану общественного порядка на улицах». По словам министра, во всех городах Белоруссии население чувствует себя в безопасности. Как сообщил Кубраков, «события августа» продемонстрировали, что страна рискует потерять «спокойные улицы Минска, спокойные улицы городов, на которых пытались устроить хаос». «То, что создавали многие поколения, можно за один миг и очень быстро потерять», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на ОНТ.

Напомним, после президентских выборов в Белоруссии начались массовые протестные акции. На выборах победил Александр Лукашенко, он официально вступил в должность 23 сентября. Экс-кандидат в президенты республики и лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская считает, что протесты в Белоруссии «не стухли», массовые акции возобновятся весной.