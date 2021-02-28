 

Ребенка, его мать, бабушку и дедушку убили в Нижегородской области

28.02.2021, 22:39, Новости дня
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В Нижегородской области убита семья из четырех человек, среди жертв есть ребенок, информирует региональное следственное управление СК.

Источник ТАСС в правоохранительных органах рассказал, что «в поселке Кудьма Нижегородской области найдены тела убитой семьи из четырех человек – мужчина, две женщины и ребенок». Позднее в пресс-службе ГУ МВД РФ по региону подтвердили, что ведутся «оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление и задержание подозреваемых в совершении убийства четверых человек в частном домовладении».

Как сообщили в СК, днем 28 февраля в доме в поселке Кудьма обнаружены погибшими пятилетний мальчик, его 41-летняя мать, 64-летний дедушка и 63-летняя бабушка. При осмотре тел погибших следователи СК обнаружили признаки насильственной смерти. Открыто уголовное дело по части 2 статьи 105 УК – убийство двух и более лиц, передает РИА «Новости».



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