На оккупированном Донбассе постоянно действуют 50 российских снайперов – украинская разведка

28.02.2021, 22:06, Новости дня

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На оккупированных территориях Донбасса постоянно действуют снайперы российских силовых структур. Об этом представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий сообщил 28 февраля проекту “Радіо Свобода” “Донбасс.Реалии”.

“На территорию Украины сейчас очень активно заходят снайперские группы вооруженных сил России, ФСБ, других силовых структур. Это около 50 человек, которые постоянно находятся на нашей территории для того, чтобы отрабатывать наиболее важные задачи и, кроме того, повышать свой боевой опыт по применению снайперского вооружения в современных конфликтах”, – сказал он.

По словам представителя ГУР, снайперские подразделения штатной численностью 450 человек есть также у боевиков.

“Если [на Донбасс] заходят российские [снайперские] подразделения или это могут быть даже отдельные группы из состава первого, второго армейского корпуса [боевиков], то они уже используют новейшие винтовки. Это крупнокалиберные винтовки, это винтовки выпуска 2010–2012 годов – те, что как раз испытываются в боевых условиях. Та же снайперская винтовка Лобаева, она в пяти модификациях. Кроме того, есть и иностранные образцы. Это более дальнобойные образцы, которые могут вести огонь с 2500 метров и далее”, – объяснил Скибицкий.

Он отметил, что боевики “Л/ДНР” вооружены “классической винтовкой Драгунова”.

По информации Минобороны Украины, в 2020 году на Донбассе снайперы убили 11 украинских военнослужащих, еще восемь – ранили. В 2021 году жертвами снайперов стали уже пять украинских военных.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между ВСУ с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Штаб операции Объединенных сил неоднократно сообщал, что противник ведет снайперский огонь. 4 февраля глава МВД Арсен Аваков заявил, что на Донбассе “никакого мирного процесса уже нет”. “Действуют снайперские пары, действуют минометы, обстрелы. Война идет”, – сказал он.

Зеленский 11 февраля во время визита в Донецкую область заявил, что эскалация ситуации на Донбассе связана с попытками России давить на Украину на переговорах в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта.

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