В Украине 5% населения болеют редкими болезнями

28.02.2021, 22:06, Новости дня

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В Украине 5% населения страны имеют редкие болезни, 80% из них – дети. Об этом 28 февраля сообщила пресс-служба Центра общественного здоровья Украины на своей странице в Facebook.

В ЦОЗ отметили, что всего в Украине 4533 человека живут с редкими болезнями. При этом в стране официально зарегистрировано 256 редких заболеваний из около 6 тыс.

“Редкие заболевания преимущественно неизлечимы. Их трудно диагностировать – в среднем на установление диагноза пациенты тратят два – четыре года. А жизнь больных зависит от дорогих лекарств и пожизненной опеки. Без регулярного лечения болезни быстро прогрессируют, влияют на качество жизни и ставят ее под угрозу”, – говорится в сообщении.

Также в центре добавили, что люди, которые живут с редкой болезнью, нуждаются в равном доступе к диагностике, лечению и уходу.

По их данным, в мире более 300 млн людей живут с редкими болезнями.

https://www.facebook.com/phc.org.ua/posts/2666371776820867

28 февраля в мире отмечается День редких болезней. Его основала EURORDIS-Rare Diseases Europe в 2008 году.

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