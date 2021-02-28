 

“Шахтер” проиграл впервые в сезоне УПЛ и отстал от “Динамо” уже на четыре очка

28.02.2021, 22:06, Новости дня
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28 февраля донецкий футбольный клуб “Шахтер” проиграл первый раз в украинской Премьер-лиге (УПЛ) сезона 2020/2021, уступив луганской “Заре”. Об этом сообщает сайт соревнований.

Луганскую команду “Шахтер” принимал в Киеве в рамках 16-го тура УПЛ и на пятой компенсированной минуте пропустил единственный мяч, который и стал решающим. Забил Дмитрий Иванисеня. 0:1.

Матч “Заря” доигрывала в меньшинстве, на 79 минуте был удален Жуниор Рейс.

Главный конкурент “Шахтера” в борьбе за чемпионство – киевское “Динамо” – свой сегодняшний матч выиграло.

Киевляне играли на выезде с ФК “Львов” и по ходу матча выигрывали со счетом 3:0: забивали Артем Беседин (1 мин.), Виктор Цыганков (36 мин., с пенальти) и Томаш Кедзера (52 мин.). На 69 мин. забил игрок “Львова” Назарий Нич. На 90-й минуте динамовец Богдан Леднев забил четвертый гол своей команды.

Итоговый результат – 4:1 в пользу “Динамо”.

Другие матчи 16 тура УПЛ завершились с такими результатами:

“Десна” (Чернигов) – “Ингулец” 3:0;

“Мариуполь” – “Днепр-1” 2:2;

“Ворскла” (Полтава) – “Александрия” 3:1;

“Колос” (Ковалевка) – “Рух” (Львов) 1:2;

“Минай” – “Олимпик” (Донецк) 1:2.

Лидером УПЛ остается “Динамо”, у него 37 очков. “Шахтер” отстал от киевлян уже на четыре очка. На третьем месте турнирной таблицы находится “Заря”, у нее 29 очков и одна игра в запасе.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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