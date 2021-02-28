В Израиле обнаружили доказательства существования библейского пророка Иеремии

28.02.2021, 22:02, Разное

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В Израиле археологи обнаружили доказательства существования библейского пророка Иеремии. Речь идёт о древних печатях, связанных с жизнью провозвестника божественной воли.

Эксперт по Священным Писаниям Том Мейер из Библейского колледжа в Калифорнии (США) сказал в интервью Express, что Библия выдерживает “самую тщательную проверку”. Обнаруженная в Городе Давида древняя печать считается артефактом, доказывающим историчность Книги. Хотя многие воспринимают Библию, как источник духовного руководства, некоторые видят на ее страницах историческую информацию о Святой Земле и ее жителях. Так, в Ветхом Завете задокументирована история израильтян от Исхода из Египта до завоевания Ханаана и осады Иерусалима в 597 году до н.э. Мейер пояснил об археологических открытиях, доказывающих, что один из четырех “великих пророков” Ветхого Завета – Иеремия был исторической фигурой.

Пророк Иеремия, известный, как “плачущий пророк”, являлся сыном священника Хелкии из Анафофа. Он родился около 650 г. до н.э. в период правления иудейского царя Иосии. Начал пророчествовать в 19 лет. Большая часть жизни Иеремии прошла в Палестине, а последние годы пророк провел в Египте. О личности Иеремии в Библии сказано больше, чем о каком-либо другом пророке-писателе. Служение Иеремии, как пророка продолжалось при царях Иоахазе, Иоакиме и Иехонии, чье правление сопровождалось многочисленными войнами и интригами. Он предсказывал падение Иудейского царства, пленение своего народа.

По словам профессора Мейера, израильскими археологами в 1982 году во время раскопок руин времен разрушения Иерусалима Вавилоном в 586 году до н.э в “Доме Булл” были выявлены 50 печатей, относящихся ко времени “плачущего пророка”. Специалисты полагают, что в данном месте когда-то находились папирусные документы. Свитки не сохранились, однако остались буллы – печати, изготовленные из глины. На одной из таких печатей указано имя человека, имевшего связь с пророком Иеремией. Речь идет о Гемарие, “сыне Шафана”.

О Гемарии известно, что он указывается в книге Иеремии в 36 главе, как официальный писец при царе Иоакиме. Он был из тех, кто просил Иоакима не сжигать свиток Иеремии, где были описаны будущие бедствия Иудейского царства, которыми Яхве накажет израильский народ. Ещё несколько печатей, свидетельствующих о жизни Иеремии, находятся в одной из частных лондонских коллекций. На буллах отмечено имя “Варуха, сына Нирии”. В Библии этот человек описывается, как друг и писец пророка. Одна из печатей сохранила отпечаток пальца, принадлежавший, возможно, Варуху.

Выявление артефактов, где упоминаются менее известные библейские персонажи, доказывает факт существования этих людей и не отрицает историчности таких событий, как разрушение в 586 году н.э Иерусалима огнем, заключил Мейер.

Источник: www.express.co.uk