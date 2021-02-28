 

“Было классно!”: Наталья Рудова рассказала о временах своей работы в сфере торговли

28.02.2021, 22:02, Разное
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Популярная актриса Наталья Рудова разместила на своей странице в Instagram фотоколлаж, кадрами которого продемонстрировала времена своей работы в сфере торговли, а также сопроводила снимки увлекательным рассказом о прошлом. Публикация знаменитости вызвала массу восторженных отзывов от подписчиков.
На большинстве из выложенных десяти фотоснимков красотка предстала облаченной в униформу одного из спортивных магазинов столицы. Выяснилось, что по приезду в Москву из Иваново, откуда родом была сама телезвезда, ей три года пришлось отработать в торговле, чтобы заработать себе на жилье и проживание. На фото изображены несколько моментов упомянутого Натальей Рудовой временного периода. Наиболее забавным получилось второе фото, на котором будущая артистка стоит в сопровождении двух коллег по магазину, сведя оба глаза к переносице и скорчив весьма смешную физиономию. Завершил же коллаж снимок, демонстрирующий красавицу в купальнике на одном из курортных пляжей – по её признанию, веселая компания продавцов предпочитала совместно проводить отпуска на море.

Эффектные снимки Рудова сопроводила не менее увлекательным рассказом, в котором в подробностях пояснила о перипетиях своей работы по продаже спорттоваров. Примечательно, что, несмотря на несомненные успехи в сфере маркетинга, знаменитость не переставала мечтать о карьере актрисы. И её мечта осуществилась – спустя три года после переезда она смогла пройти необходимый кастинг и получить свою первую главную роль. “Это было сложное решение и одновременно простое. Сложное – потому что это стабильность, простое – потому что “Мечта не обсуждается”!.. Всем ребятам, с которыми я работала в “Спортсити”, от меня большой привет! Было классно!” – такой эмоциональной тирадой завершила свои откровения красотка.

Подписчики Рудовой в комментариях к публикации поблагодарили звезду за интересный рассказ о её жизни, а некоторые из них в ответ также предались воспоминаниям о былых временах. К слову, немало поклонников признались любимице, что, судя по фото, она уже в то время обладала незаурядными внешними данными, вызывающими восхищение. Всего за четверть суток пост набрал более 120 тысяч “лайков”.



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