Мнение: О технологическом отставании

28.02.2021, 22:00, Разное

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Мой отец занимал очень неплохую должность главного инженера в НИИ, которое обслуживало первые советские ЭВМ. И вот его рассказы совсем другие, без гламура. По его словам, наша беда всегда была именно в отставании. А мы это отставание пытались как-то наверстывать за счет промышленного шпионажа. Чуть появится у американцев новая разработка в области того же ЭВМ – КГБ образцы ворует, а НИИ типа того, в котором он работал, начинают в образце ковыряться, пытаясь понять, что там нового, как устроено и как работает.

А ведь технологическая гонка! Особо долго не проковыряешься. Отец говорил, что всегда наши лишь успевали с грехом пополам разгадать основной принцип новшества. И потом уже как могли, как говорится “коленом” внедряли разработку уже в наши образцы. Как правило, они даже работали…

Однако из раза в раз повторялась одна история. Украденные промышленные образцы были, так сказать, плодами эволюции, любовной разработки, они были “вылизаны” и абсолютно эргономичны. А наши – сделаны в безнадежной попытке сократить отставание, по принципу “давай-давай”, “это надо было иметь вчера”. В итоге вроде бы наша машина и их – разработки там и там одного уровня. Однако “у них” всё “вписано” в общую архитектуру машины, что очень важно, к примеру, в плане ремонтопригодности: если в “их” машине что-то сломалось – она сама проводит диагностику себя и выдает нееисправный БЛОК, который надо просто заменить. Все просто и быстро!

А если, говорил отец, в нашей машине что-то сломалось (он как раз этим и занимался) – то для того, чтобы понять, что, а тем более починить – ее надо всю разбирать буквально по винтику! А она еще и не разбирается – то есть местами надо работать чуть ли не кувалдой.

И все почему? Потому что всё СЫРОЕ, недоделанное. Внедрено не “по уму”, а “лишь бы успеть”. Так и жили наши “высокие технологии” – в обстановке постоянного аврала и с ощущением пассажира, который пытается догнать уже давно ушедший поезд.

Я потом вспоминал эти рассказы отца спустя много лет, когда уже в качестве промсоциолога слушал разных производственников, например, машинистов, жалующихся на новые отечественные локомотивы. Казалось бы – локомотивы снова выпускаем, ура! А несчастные эксплуатанты говорили буквально в тех же выражениях – они, мол, СЫРЫЕ!! Недоработанные, неудобные в ремонте, непродуманные до конца…

Не успеваем. Все время догоняем, и поэтому – не успеваем.