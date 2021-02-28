 

В Сирии заявили о вывозе США боевиков ИГ с незаконной базы

28.02.2021, 21:50, Новости дня
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Соединенные Штаты вывезли со своей незаконной базы Аш-Шаддади в провинции Эль-Хасеке в Сирии десять боевиков террористической организации «Исламское государство*» (группировка запрещена в РФ), сообщили сирийские СМИ.

Боевиков вывезли на двух вертолетах в направлении пустыни Дейр-эз-Зора, пишет агентство SANA.

Источники агентства утверждают, боевики были переброшены на базу Аш-Шаддади 26 февраля из из тюрьмы Санавия Ас-Синаия. «Это красноречиво свидетельствует, что оккупанты используют террористическую организацию для реализации своих проектов», – отмечается в сообщении.

Вооруженные силы США совместно с арабо-курдскими вооруженными формированиями «Сирийских демократических сил» незаконно контролируют территории на севере и северо-востоке Сирии в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасеке и Ракка, где находятся крупнейшие месторождения нефти и газа Сирии. Дамаск неоднократно называл присутствие американских военных на своей территории оккупацией и государственным пиратством с целью неприкрытой кражи нефти.

Напомним, США по распоряжению президента Джозефа Байдена нанесли авиаудар по зданию, связанному с поддерживаемым Ираном ополчением в Сирии, в ответ на недавние нападения на американские и коалиционные войска в Ираке. Министр обороны США Ллойд Остин сообщил, что американские военные опирались на разведывательную информацию иракской стороны и уверены в точности нанесенного удара. Жертвами удара стали не менее 17 человек. Россия осудила удар США по Сирии и призвала уважать суверенитет республики.



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