 

Турция решила доставить на Луну космический аппарат на собственной ракете

28.02.2021, 21:50, Новости дня
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Турецкий беспилотный космический аппарат будет доставлен на Луну при помощи создаваемой Анкарой гибридной ракеты, сообщил министр промышленности и технологий Турции Мустафа Варанк.

«Миссию на Луну планируется реализовать в два этапа – в 2023 и 2028 годах. В 2023 году мы намерены достичь Луны, используя собственные технологии. В рамках первого этапа проекта мы совершим жесткую посадку на Луну. Первый запуск мы осуществим при сотрудничестве с международными компаниями. Однако наш космический аппарат на Луну будет доставлен посредством запуска на околоземную орбиту нашей уникальной национальной ракеты», – передает слова Варанка РИА «Новости».

Как сообщил министр, Турция намерена попасть в «высшую лигу в космической сфере». По его словам, турецкая компания Delta V разработала уникальную технологию гибридных двигателей, являющихся ключевой составляющей турецкой лунной миссии.

В начале февраля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что страна намерена отправить космический аппарат на Луну в 2023 году в честь столетия республики.

Глава Космического агентства Турции Сердар Хусейн Йылдырым заявил, что с большой долей вероятности первый турецкий космонавт отправится в космос на российском корабле «Союз». Напомним, глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщал, что турецкий космонавт может быть отправлен на Международную космическую станцию в 2021–2023 годах. Рогозин рассказал, что сам предложил президенту Эрдогану подготовить турецкого космонавта к юбилею образования республики.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, как Москва пригласила Турцию в космос.



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