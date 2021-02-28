В Москве несовершеннолетний хоккеист впал в кому после перелома шеи
28.02.2021, 21:50,
Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24
Хоккеист команды «Пингвины» впал в кому после того, как сломал шею в матче детских команд 2010 года рождения в Кубке Москвы против «Львов ЦХМ».
В первом периоде матча юный спортсмен после толчка соперника ударился головой о борт и упал. У него диагностировали переломы седьмого и восьмого шейного позвонков, мальчик провел в коме почти сутки, передает РИА «Новости».
Инцидент произошел в субботу. Сама игра завершилась для «Пингвинов» поражением со счетом 1:21.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Смотреть комментарии → Комментариев нет