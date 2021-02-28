 

В Москве несовершеннолетний хоккеист впал в кому после перелома шеи

28.02.2021, 21:50, Новости дня
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Хоккеист команды «Пингвины» впал в кому после того, как сломал шею в матче детских команд 2010 года рождения в Кубке Москвы против «Львов ЦХМ».

В первом периоде матча юный спортсмен после толчка соперника ударился головой о борт и упал. У него диагностировали переломы седьмого и восьмого шейного позвонков, мальчик провел в коме почти сутки, передает РИА «Новости».

Инцидент произошел в субботу. Сама игра завершилась для «Пингвинов» поражением со счетом 1:21.

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Публикация от CHIEFS (@juniorhockeyempire_chiefs)

 



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