Алексей Навальный стал лауреатом премии фонда Бориса Немцова
28.02.2021, 21:24,
Разное
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Фонд Бориса Немцова присудил политику Алексею Навальному премию «за смелость в отстаивании демократических ценностей в России». Об этом сообщается на сайте фонда.
«Навальный не только продемонстрировал невероятное личное мужество, но и внес огромный вклад в изобличение коррупции и повышение уровня участия жителей в еще сохранившихся процедурах в России. За годы своей работы он стал самым влиятельным оппозиционным политиком РФ и символом сопротивления тирании в мире», — говорится в сообщении.
Фонд также потребовал немедленного освобождения политика.
В 2020 году премию фонда Бориса Немцова за смелость в отстаивании демократических ценностей в РФ получил активист Константин Котов, осужденный за неоднократное нарушение на митингах.
Лауреатами прошлых лет были политик Лев Шлосберг, активист Ильдар Дадин, активистка Надежда Митюшкина, лауреатом 2019 года стала активистка «Открытой России»* Анастасия Шевченко.
Размер премии составляет 10 тысяч евро.
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20 февраля Мосгорсуд признал законным решение Симоновского суда Москвы, который 2 февраля удовлетворил ходатайство ФСИН о замене Навальному условного срока по делу «Ив Роше» на реальный. С учетом отбытого домашнего ареста он проведет в колонии около 2,5 года.
27 февраля СМИ сообщили, что Навального этапировали из московского СИЗО в ИК-2 в Покрове, где ранее отбывал наказание Котов.
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Источник: Новая газета
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