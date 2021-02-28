Алексей Навальный стал лауреатом премии фонда Бориса Немцова

28.02.2021, 21:24, Разное

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Фонд Бориса Немцова присудил политику Алексею Навальному премию «за смелость в отстаивании демократических ценностей в России». Об этом сообщается на сайте фонда.

«Навальный не только продемонстрировал невероятное личное мужество, но и внес огромный вклад в изобличение коррупции и повышение уровня участия жителей в еще сохранившихся процедурах в России. За годы своей работы он стал самым влиятельным оппозиционным политиком РФ и символом сопротивления тирании в мире», — говорится в сообщении.

Фонд также потребовал немедленного освобождения политика.

В 2020 году премию фонда Бориса Немцова за смелость в отстаивании демократических ценностей в РФ получил активист Константин Котов, осужденный за неоднократное нарушение на митингах.

Лауреатами прошлых лет были политик Лев Шлосберг, активист Ильдар Дадин, активистка Надежда Митюшкина, лауреатом 2019 года стала активистка «Открытой России»* Анастасия Шевченко.

Размер премии составляет 10 тысяч евро.

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20 февраля Мосгорсуд признал законным решение Симоновского суда Москвы, который 2 февраля удовлетворил ходатайство ФСИН о замене Навальному условного срока по делу «Ив Роше» на реальный. С учетом отбытого домашнего ареста он проведет в колонии около 2,5 года.

27 февраля СМИ сообщили, что Навального этапировали из московского СИЗО в ИК-2 в Покрове, где ранее отбывал наказание Котов.

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