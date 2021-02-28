В Турции автомобиль скатился в пропасть, пять человек пострадали, из них две украинки

28.02.2021, 21:16, Новости дня

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26 февраля в результате ДТП в районе турецкой Алании грузовой автомобиль скатился в пропасть, пострадали две гражданки Украины. Об этом 28 февраля сообщает TRT Haber.

Автомобиль съехал с дороги в сельской местности в районе Гюмюшкавак и скатился с 50-метровой скалы.

Пострадали водитель и четверо пассажиров, в частности две гражданки Украины: Людмила Лавренова и Елена Харченко. Они госпитализированы, их состояние оценивается как тяжелое.

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