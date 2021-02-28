 

В Чернигове на заседании апелляционного суда заснул судья – СМИ

28.02.2021, 21:16, Новости дня
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Судья Черниговского апелляционного суда Александр Евстафиев заснул на заседании, на котором он был в коллегии судей. Об этом говорится в сюжете ТСН, вышедшем 26 февраля.

Журналисты показали кадры видео, снятого Олегом Буштруком, который судится с коллекторами, которым банк продал его кредит. Он рассказал, что услышал, как “кто-то сопит, храпит”, и не сразу понял, что происходит.

Буштрук считает, что перерыв, который председательствующий судья объявила сразу после того, как судья заснул, был связан с тем, что происходящее заметили присутствующие в зале заседаний.

На вопрос ТСН, спал ли он на заседании, Евстафиев ответил, что говорить об этом “преждевременно”.

В Высший совет правосудия (ВСП) поступало обращение с требованием открыть дисциплинарное дело в отношении судьи Евстафиева за его сон в суде, говорится в сюжете. Журналисты утверждают, что с таким нарушением судейской этики в Украине еще не сталкивались.

Первая дисциплинарная палата ВСП на заседании 17 февраля разрешила (.docx) открыть такое дело, но Вторая дисциплинарная палата совета 22 февраля отказала (.docx) в открытии.

В апелляционном суде Евстафиев работает третий год.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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