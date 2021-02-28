В Днепре трое взрослых и подросток провалились под лед – Геращенко

28.02.2021, 21:16, Новости дня

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В Днепре 28 февраля трое взрослых и 13-летний подросток провалились под лед, их спас экипаж патрульной полиции. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко на странице в Facebook.

“Еще 7–10 минут и все бы они погибли от переохлаждения, если бы им на помощь мгновенно не пришел экипаж патрульной полиции с позывным “Легион 313″ в составе патрульных полицейских Сергея Меняйло и Олега Предвечного. Патрульными было немедленно приняты все меры к спасению людей. С помощью троса с лебедкой, лестницы и веревок, которые предоставили неравнодушные граждане, они начали вытаскивать трех мужчин и ребенка”, – заявил Геращенко.

По его словам, полицейские максимально приблизились по льду к пострадавшим и в первую очередь спасли совместными усилиями ребенка, после чего спасли мужчин, которые из последних сил держались за лед.

“Всех пострадавших с жалобами на самочувствие и переохлаждением каретами скорой медицинской помощи и экипажем “Легион 313″ доставили в больницу: ребенка – в областную детскую больницу, взрослых – в приемное отделение на улицу Космическую, где им будет оказана медицинская помощь. Патрульные Сергей Меняйло и Олег Предвечный будут представлены к ведомственным наградам Национальной полиции и МВД”, – добавил замминистра.

Он также призвал украинцев не ходить по льду при плюсовой температуре воздуха.

https://www.facebook.com/anton.gerashchenko.7/posts/3751719614914858

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