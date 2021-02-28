 

Москвичам рассказали, когда окончательно растает снег

28.02.2021, 21:00, Новости дня
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Снег в Москве окончательно растает после 10 апреля, когда среднесуточная температура будет выше пяти градусов, сугробы начнут таять в столице в середине марта, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Апрель прогнозируется на 2,5-3,5 градуса выше многолетних значений, но не исключен заток холода, который, по всей видимости, станет финальный – с 5 по 10 апреля, после чего атмосфера по-настоящему начнет перестраиваться на весенний вариант. Снежный покров будет интенсивно таять и исчезнет во второй декаде апреля, когда и начнется фенологическая весна, – передает слова Тишковца РИА «Новости».

По словам синоптика, март в Москве в среднем на 1 – 3 градуса теплее многолетних значений. Он отметил, что, вероятно, переход среднесуточной температуры к плюсовым значениям произойдет в конце марта.

Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова предупредила жителей столицы о морозах на 8 марта.



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